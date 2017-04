Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

89,991 EUR -1,57% (27.04.2017, 13:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andrew Stott von der UBS:Andrew Stott, Aktienanalyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Gewinn je Aktie des Unternehmens habe die durchschnittliche Analystenschätzung um 7% übertroffen, so der Analyst. Der Ausblick auf 2017 sei zwar erhöht worden, erscheine jedoch immer noch konservativ.Andrew Stott, Aktienanalyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die BASF-Aktie mit einem Kursziel von 99,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.04.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:89,91 EUR -1,40% (27.04.2017, 12:51)