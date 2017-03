XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,47 EUR +0,43% (07.03.2017, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,351 EUR +0,11% (07.03.2017, 13:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Dreistellige Kurse noch 2017 möglich! Für konservative Anleger! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", eignet sich die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) für konservative Anleger.Die BASF-Aktie sei nun vom Allzeithoch bei 97,22 Euro nicht weit entfernt. Der Aktienprofi glaube, dass die BASF-Aktie dahin ziehen werde. Jetzt müsse der Widerstand bei 91 Euro rausgeräumt werden.Fundamental passe alles. Die BASF SE habe gute Zahlen vorgelegt. Die Aussichten seien so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Tochter Wintershall, die unter niedrigen Ölpreisen gelitten habe, könne nun mit dem Ölpreis zwischen 50 und 60 USD schon besser leben. Gut sehe es auch für die zyklischen Bereiche von BASF aus. Der Börsenexperte halte das Kursziel der Analysten der Citigroup von 110 Euro für realistisch. Die BASF SE habe nämlich in den letzten Jahren viel restrukturiert und die breite globale Aufstellung sollte sich bemerkbar machen. Zudem profitiere die BASF SE vom schwachen Euro.Zusammenfassend würden für BASF die guten Konjunkturaussichten sowie das gute Chartbild sprechen. Nach Ansicht des Börsenexperten sei bei BASF viel mehr drin. Dreistellige Kurse seien noch in diesem Jahr möglich.Börsenplätze BASF-Aktie: