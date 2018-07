Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern errichtet für 10 Mrd. Euro einen Verbundstandort im chinesischen Guangdong. Der weltweit drittgrößte Standort der BASF SE solle den Absatz im Reich der Mitte und anderen asiatischen Ländern ab 2026 kräftig ankurbeln.Indes habe sich das Chartbild der BASF-Aktie wieder etwas aufgehellt. Der Unterstützungsbereich bei 80 Euro habe verteidigt werden können. Im frühen Dienstagshandel sei zudem ein "kleines" Kaufsignal in Form eines neuen 10-Tage-Hochs markiert worden. Rein fundamental betrachtet sehe es für BASF nach wie vor gut aus. Langfristig orientierte Anleger könnten daher an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 75 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2018)