Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

87,529 EUR +0,06% (27.02.2017, 10:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Anleger finden Haar in der Suppe - AktienanalyseDie Zahlen von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) konnten die Erwartungen erfüllen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dass Umsatz und Gewinn geringer ausgefallen seien, sei auch auf den Tausch von Anteilen gegen das Gashandels- und Gasspeichergeschäft mit dem russischen Energiekonzern Gazprom zurückzuführen gewesen. Insgesamt habe sich der Umsatz im letzten Jahr um achtzehn Prozent verringert und der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (EBIT) habe um sechs Prozent nachgegeben. Im vierten Quartal habe es da schon besser ausgesehen, die Erlöse seien zwischen Oktober und Dezember um sieben und der operative Gewinn um fünfzehn Prozent geklettert. Der Ausblick der Ludwigshafener sei bei den Anlegern aber nicht gut angekommen, und während sie darüber gemäkelt hätten, sei fast unbemerkt geblieben, dass BASF seine Dividende um 3,4 Prozent auf drei Euro anheben werde. Mit einer zum aktuellen Kurs berechneten Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent gehöre die Aktie von BASF zu den attraktiveren Titeln.Charttechnisch gelte, das Tief von Anfang Februar bei 86,16 Euro als wichtige Unterstützung zu beachten. Unter diesen Support sollten die Notierungen nicht fallen, um innerhalb des Aufwärtstrends die ansteigende Tendenz fortzusetzen. Somit biete es sich zum Platzieren eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Darunter müsste mit Abgaben bis zur Unterseite des langfristigen Trendkanals um aktuell 80,80 Euro gerechnet werden. Gelingt es der BASF-Aktie, in einem freundlichen Marktumfeld den Anstieg der letzten Monate fortzusetzen, stünde als Allzeithoch bei 97,22 Euro von April 2015 als nächstes Ziel im Raum, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.02.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:87,21 EUR -0,17% (27.02.2017, 10:31)