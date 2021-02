Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (10.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Insidern zufolge befinde sich BAIDU gegenwärtig in Gesprächen mit den Risiko-Kapitalgebern GGV und IDG, um Geld für eine KI-Chip-Firma aufzutreiben, berichte CNBC. Demnach gehe es unter anderem um die Produktion von Chips für die Automobil-Industrie.Außerdem werde BAIDU in der chinesischen Millionen-Stadt Guangzhou künftig voraussichtlich über 100 Robotaxis einsetzen und fast 1.000 Abholstationen einrichten. Das habe das Unternehmen mitgeteilt. Es handle sich um einen Probebetrieb auf öffentlichen Straßen mit Apollo, BAIDUs Plattform für autonomes Fahren. Zur Fahrzeugflotte würden auch autonom fahrende Busse gehören.Unterdessen würden drei neue Kursziele aus Analysten-Kreisen weiteres Aufwärtspotenzial für die BAIDU-Aktie implizieren: Barclays empfehle den Kauf mit Blick in Richtung 350 Dollar. Mizuho rate mit Ziel 325 Dollar zum Kauf. China Renaissance habe die Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft (Ziel: 325 Dollar).Die Aktie von BAIDU bleibt eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link