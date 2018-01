Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

197,37 EUR -3,49% (30.01.2018, 17:10)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

244,14 USD -3,78% (30.01.2018, 17:27)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.









(30.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:





New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Analyst Jialong Shi von Instinet:Jialong Shi, Aktienanalyst von Instinet, vertritt in Bezug auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung.Die erhöhten Ausgaben von BAIDU Inc. zur Akquirierung von Datenverkehrsaufkommen und Videoinhalten führe zu einer Senkung der Gewinnprognosen.Der Kursanstieg der BAIDU-Aktie in den letzten zwölf Monaten um 50% habe die positive Entwicklung des Unternehmens weitgehend vorweg genommen. Der Aufbau eines Ökosystems für die AI-Aktivitäten und Technik für das autonome Fahren sei zwar eine ansprechende Idee. Die Monetarisierung solcher Projekte sei aber noch Jahre entfernt.Analyst Jialong Shi bevorzugt auf dem aktuellen Kursniveau eher ein Investment in Tencent.Die Analysten Instinet stufen in ihrer BAIDU-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 301,00 auf 276,00 USD.