Stuttgart-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

191,20 Euro +0,76% (15.02.2018, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

190,40 EUR +0,58% (15.02.2018, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

237,33 USD +0,61% (15.02.2018, 15:36)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(15.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse der Analystin Grace Chen von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät die Analystin Grace Chen von Morgan Stanley in Bezug auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) nunmehr zu einer Übergewichtung.Für eine positivere Haltung würden das stärkere Umsatzwachstum von BAIDU Inc. und der anstehende Börsengang der Online Video-Tochter iQiyi sprechen. Katalysatoren für den Aktienkurs seien damit verbunden.Wichtigster Aspekt sei aber das Thema künstliche Intelligenz. Damit erhalte das Ergebnis von BAIDU bei der Schlagwortsuche einen Schub, so die Analysten von Morgan Stanley.Mit dem Wandel von der mobilen Ära zur künstlichen Intelligenz dürften sich die Marktmöglichkeiten von BAIDU nach Ansicht der Analystin Grace Chen erheblich erhöht haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: