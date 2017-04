NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

186,99 USD +3,87% (25.04.2017, 22:14)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (26.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktie vor einem größeren Kaufsignal? ChartanalyseNoch im November 2014 markierte das Wertpapier von BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) bei 251,99 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und schlug anschließend in einen mittelfristigen Abwärtstrend ein, der bis glatt 100,00 US-Dollar abwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit September 2015 konsolidiere die BAIDU-Aktie ihren vorherigen Kursabschlag innerhalb eines symmetrischen Dreiecks zwischen 130,77 und 217,97 US-Dollar seitwärts aus und habe die Konsolidierung bis an das mögliches Ende maximal ausgedehnt. Bis zur letzten Woche habe die BAIDU-Aktie noch im mittleren Bereich um 180,00 US-Dollar festgesteckt, habe jedoch mit einem dynamischen Kurssprung in dieser Woche die obere Dreiecksbegrenzung nach 17 Monaten endlich sprengen und sich nahe an die Vorhochs aus Februar dieses Jahres heran tasten können. Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der gestrigen Tagestiefs sei somit ein größeres Kaufsignal zu erwarten, dass zudem für die nächsten Monate überproportional hohe Kursgewinne bereithalte.Oberhalb von 188,54 US-Dollar geht es weiter in Richtung der Septemberhochs aus dem letzten Jahr bei 197,80 US Dollar, maximal jedoch bis 200,00 US-Dollar aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.04.2017)XETRA-Aktienkurs BAIDU-Aktie:173,499 EUR +3,03% (26.04.2017, 13:27)Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:173,00 EUR +1,18% (26.04.2017, 14:27)