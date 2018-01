NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet. (29.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Analysten Gregory Zhao und Ross Sandler von Barclays:Gregory Zhao und Ross Sandler, Analysten von Barclays, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) von 240 auf 250 USD.Sie wären nicht überrascht, wenn die Initiativen des chinesischen Konzerns langfristig zusätzliche Einnahmequellen schaffen könnten, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Auf dem Weg zum neuen Geschäftsmodell von BAIDU würden sie aber ein moderates Wachstum des aktuellen Kerngeschäfts erwarten. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Gregory Zhao und Ross Sandler, Analysten von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die BAIDU-Aktie bestätigt und das Kursziel von 240 auf 250 USD angehoben. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:207,00 EUR -1,19% (29.01.2018, 14:11)