Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

191,66 EUR +0,56% (25.08.2017, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

224,86 USD -0,06% (24.08.2017, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (25.08.2017/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Der chinesische Suchmaschinenbetreiber Nr. 1, der ähnlich wie Google aber auch in zahlreichen Zukunftstrends wie dem selbstfahrenden Auto, KI, oder Mobile- und Online-Payment aktiv sei, habe mit sehr starken Quartalszahlen überrascht und der Aktie neue Impulse verschafft. Im zweiten Quartal habe BAIDU den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 3,08 Mrd. Dollar steigern können, was vom Markt auch so erwartet worden sei. Ausschlaggebend für den Kurssprung sei aber vor allem die Gewinnentwicklung gewesen. BAIDU habe im zweiten Quartal 2017 ein operatives Ergebnis von 4,21 Mrd. Renminbi oder rund 621 Mio. Dollar erwirtschaftet, ein Plus von 46,9% zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn sei um starke 83,5% auf 2,36 Dollar je Aktie gestiegen. Hier hätten die Erwartungen im Vorfeld lediglich bei 1,51 Dollar gelegen.Für weitere Wachstumsfantasie werde vor allem die Tatsache sorgen, dass BAIDU in weiteren Zukunftstrends auf dem Gaspedal stehe. So wolle der Internetkonzern vor allem im Bereich Künstlicher Intelligenz stark wachsen.Nach einer langen Seitwärtsentwicklung sei jetzt wieder Feuer in der BAIDU-Aktie und neue Höchststände nur eine Frage der Zeit. Aktuell notiere die BAIDU-Aktie bei 191 Euro. Der nächste nennenswerte Widerstand ist das Allzeithoch aus 2015 bei rund 208 Euro, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe August 2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs BAIDU-Aktie:192,091 EUR +0,58% (25.08.2017, 10:52)