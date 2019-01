Börse Frankfurt-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

140,40 Euro -1,82% (03.01.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

140,18 EUR -2,16% (03.01.2019, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

162,25 USD +2,30% (03.01.2019, 02:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet. (03.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die Apple-Gewinnwarnung wirke sich heute auch negativ auf chinesische Tech-Aktien aus. Denn Tim Cook habe das schrumpfende China-Wachstum auch mit der konjunkturellen Schwäche im Reich der Mitte begründet. Da müsse auch BAIDU-Chef Robin Li zustimmen. Er stelle seine Mitarbeiter in einem Brief auf einen langen Winter ein.Das Unternehmen möchte aber trotz Handelskrieg und Konjunktursorgen in China im laufenden Jahr einen Umsatz von mehr als 100 Mrd. Yuan erzielen und damit seine Prognose erfüllen. Der BAIDU-Chef spreche von großen Herausforderungen. "Nur wenn das Jahr kalt wird, kann man die Qualität der Pinien und Zypressen erkennen", zitiere der CEO ein bekanntes chinesisches Sprichwort.Komme der ökonomische Winter, sehe Li aber eher Chancen für BAIDU. Der Fokus liege darauf, Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern und neue Entwicklungschancen zu ergreifen. Der CEO setze hier vor allem auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (DuerOS) und dem Autonomen Fahren (Apollo). Vor mehr als sieben Jahren habe BAIDU die KI-Entwicklung gestartet und bekomme dabei reichlich Unterstützung seitens der Regierung.Die BAIDU-Aktie ist auch im aktuellen Umfeld eine Halteposition, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Der langfristige Aufwärtstrend sei zwar gebrochen, doch beim Unterstützungsbereich von 140 USD könnte der aktuelle Abwärtstrend einen Boden finden. Knapp darunter (bei 115 Euro) liege der Stopp des "Aktionär". (Analyse vom 03.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: