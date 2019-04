Frankfurt-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:

BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5) ist ein führender Pkw-Hersteller und Service-Anbieter in China und eines der Pkw-Unternehmen. BAIC Motor besitzt eine breite Palette von Marken. Zudem gehört BAIC Motor im Bereich der reinen Elektro-PKW zu den führenden Unternehmen in China.



Gegründet im September 2010, ist BAIC Motor die Plattform der Beijing Automotive Group Co., Ltd (BAIC Group) für die komplette Integration und Geschäftsentwicklung von Personenkraftwagen. BAIC Motor hat am 19. Dezember 2014 den Börsengang von H-Aktien abgeschlossen und ist an der Börse von Hong Kong Limited (SEHK) an die Börse gegangen (H-Aktien: BAIC Motor; H-Aktien: 1958). (12.04.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIC Motor-Aktienanalyse des Analysten Jack Yeung von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jack Yeung, Analyst von Morgan Stanley, weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5).Die Analysten von Morgan Stanley äußern die Ansicht, dass Beijing Benz von einer robusten Upgrade-Nachfrage und der Markteinführung neuer Modelle in der zweiten Jahreshälfte profitieren werde.Die stärkere Nachfrage nach Luxuslimousinen in China werde BAIC Motor Corp. Ltd. zugute kommen, auch wenn die inländischen Marken eher eine Belastung seien und Hyundai nur kleine Gewinnbeiträge liefere.Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprojektionen für 2020 passt Analyst Jack Yeung das Kursziel für die BAIC Motor-Aktie von 6,00 auf 8,00 HKD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BAIC Motor-Aktie: