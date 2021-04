TSE-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay. (18.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) unter die Lupe.Die Zahlen des kanadischen Unternehmens seien überraschend gut ausgefallen. Und B2Gold stelle noch eine deutlich höhere Produktion in Aussicht. Die Aktie sehe spannend aus, auch wenn sie den Ausbruch aus der Korrekturphase noch nicht so richtig geschafft habe. Hier werde noch gekämpft, aber die guten Zahlen würden schon mal die Richtung vorgeben. B2Gold bleibe eine interessante Aktie, die in einem steigenden Goldmarkt noch deutliches Aufwärtspotenzial habe, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.04.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:4,261 Euro +2,33% (16.04.2021, 22:26)