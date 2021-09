Das Zulieferunternehmen für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten und Betreiber von Laboren sei zuletzt kräftig gewachsen: Gegenüber dem H1/2020 stehe ein Umsatzplus von 15 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro zu Buche. Die operative Umsatzrendite sei von 9,3 auf 10,4 Prozent gestiegen.



Azelis' Einstand an der Börse sei durchaus gelungen: In der ersten Handelsstunde sei die Aktie in der Spitze bis auf 29,90 Euro und damit 15 Prozent über den Ausgabepreis gestiegen. Danach sei der Kurs zwar etwas zurückgekommen, notiere am Freitagnachmittag noch immer gut zehn Prozent im Plus.



Die Belgier seien als Zulieferer für die Spezialchemie- sowie die Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie breit aufgestellt und in spannenden Märkten aktiv.



Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" setzt Azelis auf die Watchlist. (Analyse vom 17.09.2021)



Kurzprofil Azelis:



Azelis ist der europaweit führende Lieferant für Spezialchemikalien. (17.09.2021/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Azelis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Zulieferer von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten Azelis unter die Lupe.Es sei das größte IPO an der Euronext Brüssel seit mehr als zehn Jahren: Azelis habe am Freitag sein Börsendebüt gefeiert und dabei fast zwei Milliarden Euro eingesammelt. Im Verlauf des ersten Handelstags habe die Aktie dann zum Teil kräftig zugelegt.Mit einem Emissionsvolumen von 1,77 Mrd. Euro sei das IPO von Azelis laut Bloomberg der größte Börsengang seit 2017 der Zink-Produzent Nyrstar sein Börsendebüt an der Euronext Brüssel gegeben habe.Mit den Einnahmen aus dem Börsengang plane Azelis Zukäufe zu finanzieren, aber auch einen Teil seiner Schuldenlast von 1,5 Mrd. Euro abzubauen.