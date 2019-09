WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (30.09.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Axel Springer: Medienkonzern informiert Beschäftigte über weitreichende Umbaumaßnahmen - AktiennewsDie Beschäftigten des Medienkonzerns Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) sind heute über weitreichende Umbaumaßnahmen inklusive Stellenabbau informiert worden, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Arbeitgeberseite blieb dabei konkrete Zahlen, wie viele Arbeitsplätze sie streichen will, schuldig. ver.di fordert angesichts der umfangreichen Pläne:"Der Vorstand plant mit dem Finanzinvestor KKR einen groß angelegten Umbau von Redaktionen (Bild, Bild am Sonntag, Welt und Welt am Sonntag) und weiteren Verlagsbereichen. Wir erwarten, dass Springer dabei Verantwortung für seine langjährig Beschäftigten übernimmt. Dazu gehört, dass Betriebsräte und Belegschaften rechtzeitig und umfassend über alle geplanten Maßnahmen informiert werden. Das ist bisher nicht geschehen. Weiterbildungen oder Umschulungen müssen klaren Vorrang haben vor Kündigungen. Das gilt umso mehr angesichts der drohenden Personaleinsparungen durch Digitalisierung, die der Vorstand plant. Wenn es zu Kündigungen kommt, müssen diese sozialverträglich und mit angemessenen Abfindungen ausgestaltet werden", sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz, zuständig u.a. für den Fachbereich Medien, Kunst und Industrie.Börsenplätze Axel Springer-Aktie:63,25 EUR 0,00% (30.09.2019, 16:00)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:63,30 EUR +0,32% (30.09.2019, 15:53)ISIN Axel Springer-Aktie:DE0005501357