WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (25.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Julien Roch von Barclays:Julien Roch, Aktienanalyst von Barclays, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) und erhöht sein Kursziel.Es gebe zwar noch einige Unsicherheiten etwa bei BusinessInsider und das Anzeigengeschäft in deutschen Zeitungen sollte weiterhin unter Druck stehen, jedoch sei awegen des neuen Kurszieles eine "equal-weight"-Votum angemessen, so der Analyst. Er habe seine Gewinnerwartungen (EBITDA) für das Jahr 2017 etwas angehoben.Julien Roch, Aktienanalyst von Barclays, hat die Axel Springer-Aktie von "underweight" auf "equal-weight" heraufgestuft und das Kursziel von 42,90 auf 48,50 Euro erhöht. (Analyse vom 25.01.2017)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:47,88 EUR +1,14% (25.01.2017, 08:39)XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:47,215 EUR (24.01.2017)ISIN Axel Springer-Aktie:DE0005501357