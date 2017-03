WKN Axel Springer-Aktie:

Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (14.03.2017/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe.Nach nicht einmal einem Monat Depotzugehörigkeit habe die Position der Axel Springer SE schon rund 7% Gewinn eingespielt. Wie von den Experten erwartet, habe das Medienhaus die Börse einmal mehr mit guten Geschäftszahlen überzeugen können. Getrieben vom anhaltenden Wachstum im Digitalgeschäft (Umsatz +10,7%) habe der um Konsolidierungs- und Währungseffekte bereinigte Konzernerlös im abgelaufenen Geschäftsjahr um 4,1% zugelegt. Das bereinigte Ergebnis sei mit einem Plus von 8,5% sogar doppelt so schnell vorangekommen. An der erfreulichen Entwicklung sollten auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende um 10 Cent auf 1,90 Euro je Aktie aufgestockt werde, entsprechend einer Rendite von fast 4%.Auch im laufenden Jahr wolle Vorstand Mathias Döpfner an diesen Trend anknüpfen. Durch den weiteren Ausbau der beiden Digitalsparten Rubriken- und Vermarktungsangebote solle der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, operatives Ergebnis und Nettogewinn sollten durch die verstärkte Hebung von Synergien im Beteiligungsportfolio leicht überproportional steigen.Damit rechtfertigt die Axel Springer-Aktie ihr gehobenes KGV von 18 und bleibt in Verbindung mit der üppigen Dividendenrendite eine gute Halteposition, so die Experten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 09 vom 11.03.2017)XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:50,95 EUR +0,10% (13.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:50,855 EUR -0,19% (13.03.2017, 17:38)ISIN Axel Springer-Aktie:DE0005501357