Kurzprofil Aves One:



Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen.



Die weiter zunehmende Globalisierung der Warenströme führt zu einem erhöhten Transportvolumen. Das Wachstum der Weltwirtschaft soll bis 2019 mehr als 3,6 Prozent per annum betragen. Zudem soll sich der Frachtverkehr bis 2050 vervierfachen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Logistik-Equipment. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet zusätzlich eine solide Finanzierungsbasis für Investitionen in langlebige Logistik-Assets mit guten Wachstumschancen. Darüber hinaus bieten die Liberalisierung des Bahnmarktes, die Optimierung der Logistikketten und der anhaltende Outsourcing-Trend gute Marktbedingungen für die Vermietung in all den Geschäftsbereichen. Von diesem positiven Marktumfeld möchte Aves One profitieren.



Bei den Güterwagen - wie auch bei Containern und Logistikimmobilien - handelt es sich um langlebige Assets mit stabilen Cash-Flows. Die Bewirtschaftung der Assets, also Vermietung und Instandhaltung, werden durch externe Assetmanager (analog eines Immobilienverwalters) übernommen. Als Bestandshalter und Eigentümer der Logistik-Assets übernimmt die Aves One die Steuerung und Kontrolle der Assetmanager, die Gewichtung der Geschäftsbereiche und das Portfolio Management. So konnte das Unternehmen einerseits eine breit diversifizierte Endkundenbasis mit führenden Staatsbahnen, Reedereien, Industrie- und Chemieunternehmen aufbauen. Andererseits hat es ein attraktives Asset-Portfolio entwickelt.



Es ist geplant, das Portfolio der Gesellschaft bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auszubauen. Hervorragende Marktzugänge durch Management und Partner bilden das Fundament für den kontinuierlichen Ausbau der Gesellschaft. (29.03.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aves One-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) zu kaufen.Mit Meldung vom 18. März 2021 habe die Aves One AG den vollständigen Verkauf des Seecontainer-Portfolios bekannt gegeben. Aus diesem Geschäftsbereich habe sich die Gesellschaft ohnehin bereits in den vergangenen Berichtsperioden sukzessive über den Abbau des Container-Bestandes zurückgezogen, so dass der aktuelle Schritt zu diesem Zeitpunkt zwar überraschend sei, jedoch als konsequente Umsetzung der Fokussierung auf das Rail-Segment zu verstehen sei. Im Container-Segment, welches ein reines Commodity-Geschäft sei, herrsche ein rückläufiger Trend bei den Renditen vor. Dem stünden bei der Aves One AG aber vergleichsweise teure Finanzierungen gegenüber, so dass das Container-Segment in den vergangenen Geschäftsjahren, bereinigt um Währungseffekte, defizitär gewesen sei.Mit der Veräußerung des Container-Segments, dessen Vollzug in den kommenden Monaten erwartet werde, werde netto ein Liquiditätszugang in Höhe von 23,8 Mio. US-Dollar generiert. Aller Voraussicht nach werde diese Transaktion aber einen Buchverlust in Höhe von 33,5 Mio. EUR nach sich ziehen. Da dieser möglichst noch im 2020er Abschluss berücksichtigt werden solle, werde Aves One AG damit einen erheblichen Rückgang des Nachsteuerergebnisses ausweisen. Vor dem Hintergrund der daraus resultierenden deutlichen Reduktion des Eigenkapitals, welches sich zum 30.09.2020 auf 38,14 Mio. EUR belaufen habe, ziehe die Gesellschaft Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung in Betracht. Unter anderem dürfte die Umwandlung eines bestehenden Darlehens in Höhe von rund 24 Mio. EUR in ein Hybrid-Darlehen, welches per 31.12.2020 dem Eigenkapital zugerechnet werde, eine Stärkung der Eigenkapitalbasis nach sich ziehen.Mit der Veräußerung des Container-Segmentes würden künftig keine weiteren Wechselkurseffekte mehr anfallen, die in den vergangenen Geschäftsjahren zum Teil erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnisbild der Gesellschaft gehabt hätten. Zudem erhöhe sich mit der Fokussierung auf den Rail- und Wechselbrückenbereich die Verlässlichkeit der Geschäftsentwicklung sowie insgesamt die Unternehmensrentabilität. Dies auch vor dem Hintergrund des Wegfalls der mit einem hohen Zins ausgestatteten Kredite des Container-Bereiches, wodurch sich insgesamt der durchschnittliche Nominalzins an die Marke von 3,0% annähere. Der Analyst stufe den Verkauf somit insgesamt positiv ein.In der aktuellen Unternehmensmeldung sei auch das einvernehmliche Ausscheiden des Vorstands Jürgen Bauer bekannt gegeben worden, der der Gesellschaft aber in beratender Funktion verbunden bleibe. Das Vorstandsteam habe in den vergangenen Jahren die Fokussierung auf das Rail-Geschäft mit einem starken Wachstum erfolgreich vorangetrieben. Durch den Verkauf des Containergeschäfts sei dieser Prozess nun erfolgreich abgeschlossen. Künftig werde die Aves One AG von den beiden Vorstandsmitgliedern Tobias Aulich und Sven Meißner geführt.Mit dem vollständigen Wegfall der Container-Umsätze würden die Umsatzerlöse in 2021 zwar unter dem bisherigen Niveau liegen. Auch das EBITDA werde zwar rückläufig sein, insgesamt sei jedoch von einem höheren Rentabilitätsniveau auszugehen. Der erwartete überproportional starke Rückgang der Finanzaufwendungen sollte aber erst im kommenden Geschäftsjahr 2022 vollumfänglich zum Tragen kommen. Gemäß Management-Gespräch finde zwar die wirtschaftliche Übergabe des Container-Segments zum 1. Januar 2021 statt, bis zum tatsächlichen Übergang würden die Finanzaufwendungen jedoch der Aves One AG zugeordnet. Folglich werde der "eingeschwungene Zustand" des Rail- und Wechselbrückengeschäftes erst in 2022 sichtbar werden.Bei unveränderten Prognosen für 2020 rechne der Analyst mit Umsatzerlösen in Höhe von 119,15 Mio. EUR und einem unveränderten EBITDA in Höhe von 86,44 Mio. EUR. Der Buchverlust in Höhe von 33,5 Mio. EUR dürfte jedoch das Nachsteuerergebnis belasten, welches mit -23,45 Mio. EUR deutlich negativ ausfallen dürfte. In 2021 rechne der Analyst, analog zur Unternehmens-Guidance, mit Umsätzen in Höhe von 104,45 Mio. EUR. Wie erwähnt, dürfte das erwartete Nachsteuerergebnis in Höhe von 4,96 Mio. EUR, da Finanzaufwendungen des Container-Bereiches noch teilweise enthalten seien, noch nicht vom Wegfall der teuren Kredite im Container-Segment profitieren. Dies sollte erst in 2022 der Fall sein, wo der Analyst bei prognostizierten Umsätzen in Höhe von 120,12 Mio. EUR einen Sprung beim Nachsteuerergebnis auf 11,06 Mio. EUR erwarte.Das Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells des Analysten sei ein gleichbleibendes Kursziel in Höhe von 13,50 EUR (bisher: 13,50 EUR), was bedeute, dass sich die positiven und negativen Effekte dieser Transaktion gegenseitig aufheben würden. Das im Zusammenhang mit dem Buchverlust stehende niedrigere Eigenkapital werde von der höheren Rentabilität des Rail-Geschäftes ausgeglichen.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät die Aktie der Aves One AG weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 26.03.2021)