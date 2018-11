Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sogenannte Ratio-Charts zwischen zwei Basiswerten offenbaren oftmals wichtige Marktwendepunkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sie würden sie bevorzugt in Verbindung mit einem absoluten Chart einsetzen, denn sie würden es besonders zu schätzen wissen, wenn relativer und eigentlicher Chartverlauf Hand in Hand gehen würden. So zeige der Verhältnischart zwischen dem STOXX Europe 600 Automobiles & Parts und dem STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) seit Januar eine deutliche Underperformance der Autotitel im Vergleich zum breiten Markt. Inzwischen sei aber erneut die Schlüsselmarke von 1,3 getestet worden. Dieses Niveau habe in den letzten sechs Jahren immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Gleichzeitig arbeite der MACD - bezogen auf das Verhältnis zwischen Sektor- und übergeordnetem Mutterindex - an einem neuen Einstiegssignal. Damit würde der Trendfolger dem Beispiel des RSI folgen, der zuvor bereits eine positive Divergenz ausgeprägt habe. Aufgrund dieser Indikatorenentwicklung sowie der beschriebenen Unterstützungszone im Ratio-Chart würden die Analysten davon ausgehen, dass die Autowerte in den nächsten Monaten nicht mehr schlechter als der Gesamtmarkt laufen würden. (28.11.2018/ac/a/m)



