Börse Stuttgart-Aktienkurs Autoneum-Aktie:

120,70 EUR -2,03% (18.12.2018, 08:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Autoneum-Aktie:

138,10 CHF +0,07% (18.12.2018, 09:45)



ISIN Autoneum-Aktie:

CH0127480363



WKN Autoneum-Aktie:

A1H900



Ticker-Symbol Autoneum-Aktie:

AN9



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Autoneum-Aktie:

AUTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Autoneum-Aktie:

ATNNF



Kurzprofil Autoneum Holding AG:



Autoneum (ISIN CH0127480363; WKN: A1H900, Ticker-Symbol: AN9, SIX Swiss Ex: AUTN, Nasdaq OTC-Symbol: ATNNF) ist weltweit führend im Akustik- und Wärmemanagement bei Fahrzeugen. Das Unternehmen entwickelt und produziert multifunktionale, leichtgewichtige Komponenten und Systeme für den Innen- und Motorraum sowie den Unterboden. Zu den Kunden des Unternehmens zählen praktisch alle Fahrzeughersteller in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Autoneum betreibt weltweit 55 Produktionsstätten und beschäftigt in 25 Ländern mehr als 12.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Konzernsitz in Winterthur, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN kotiert. (18.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Autoneum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Autoneum-Aktie (ISIN CH0127480363; WKN: A1H900, Ticker-Symbol: AN9, SIX Swiss Ex: AUTN, Nasdaq OTC-Symbol: ATNNF).Von 2018/19 rechne der Analyst neu noch mit einem org. Wachstum von +2,7% (statt +2,9%) bzw. +1,4% (statt +3,7%). Zwar werde das Hochfahren der Produktion in den neuen Werken in Mexiko und China wohl das Wachstum stützen, angesichts der anhaltenden Schwäche im Pkw-Markt in China und der EU sowie der internen Probleme in den USA sei er vorsichtiger eingestellt.Die jüngst ausgesprochenen Gewinnwarnungen würden auf anhaltende Probleme in den US-Werken hindeuten. So hätten die Produkteinführungen für die neusten Modelle, Restrukturierungskosten sowie steigende Löhne das EBIT in den letzten drei Monaten stärker belastet als erwartet. Dies habe den Analysten veranlasst, die EBIT-Margenprognose für das GJ18 für die Region Nordamerika um -280 Bp. und für den Gesamtkonzern um -108 Bp. zu senken (-25 Mio.). Gleichzeitig sei er nicht mehr so zuversichtlich, dass das Management die Probleme zügig in den Griff bekommen werde. Für GJ19 gehe er daher noch von einem leicht pos. EBIT aus und reduziere das längerfristige Verbesserungspotenzial bei der EBIT-Marge in Nordamerika um -50 Bp., da sich einige Schwierigkeiten als hartnäckig entpuppen könnten. Vom Standort Mexiko hingegen seien künftig durchaus positive Beiträge zu erwarten.Die revidierte Prognose des Analysten für Umsatz- und EBIT-Marge bringe auch erhebliche Veränderungen beim EPS von -18,6%/-23,1%/-16,4% für die GJ18/19/20 mit sich. Er erhöhe außerdem seine WACC-Inputs (Risikoprämie) und gelange dadurch zu einem neuen, deutlich niedrigeren Kursziel von CHF 150,00 (bisher 195,00).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Autoneum-Aktie: