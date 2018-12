Spezielle Autokredite ermöglichen die Finanzierung eines neuen Pkw. Bildquelle: andreas160578 / Pixabay.com

Autokredit - Was ist das?

Autokredit als herkömmlicher Ratenkredit

Autokredit als Ballonfinanzierung

Autokredit als Drei-Wege-Finanzierung

Die verschiedenen Finanzierungsarten des Autokredits

Zwar bieten nicht alle Kreditgeber die drei verschiedenen Finanzierungsarten an, doch nicht selten haben Sie die freie Wahl zwischen den Varianten. Wenn Sie den Autokredit als herkömmlichen Ratenkredit aufnehmen, erhalten Sie wie gewöhnlich eine Kreditsumme, mit der das Fahrzeug auf einen Schlag bezahlt wird. Sie zahlen anschließend über die zuvor festgelegte Kreditlaufzeit eine feste monatliche Tilgungsrate, bis der Ratenkredit vollständig abbezahlt ist.



Wenn Sie sich für einen Autokredit als Ballonfinanzierung mit Schlussrate entscheiden, der vor allem von Autobanken angeboten wird, zahlen Sie zwar vergleichsweise eine niedrigere monatliche Rate, müssen aber am Ende der Laufzeit eine große Schlussrate bezahlen, die in der Regel ein Vielfaches der vorherigen Monatsrate beträgt. Diese Schlussrate sollte bei der Kreditberechnung unbedingt mit eingerechnet werden, kann im Notfall aber auch durch eine erneute Finanzierung gedeckt werden. Dadurch entstehen allerdings auch erneut Kosten.



Als dritte Variante gibt es den Autokredit als Drei-Wege-Finanzierung. Hierbei handelt es sich um einen Ableger der Ballonfinanzierung. Der Unterschied liegt in der Schlussphase der Finanzierung. Ihnen werden drei Möglichkeiten geboten:



Entweder Sie kommen für die hohe Schlussrate auf und bezahlen sie,

Sie decken die letzte Schlussrate durch eine erneute Finanzierung oder

Sie geben das Fahrzeug an die Autobank zurück und decken mit dem Restwert des Fahrzeugs die offenstehende Schlussrate.



Welche Finanzierungsart für Sie die geeignetste ist, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Ihrer finanziellen Ausgangsposition. Ebenfalls ist es von entscheidender Bedeutung, wie lange Sie das Fahrzeug nutzen möchten.



Ist das Auto eine langfristige Anschaffung und soll in Ihrem Besitz verbleiben, bietet sich der herkömmliche Ratenkredit an. Geben es die finanziellen Voraussetzungen nicht her, ist eine Ballonfinanzierung sinnvoll, da die monatliche Rate geringer ist. Wird das Fahrzeug nur über einen gewissen Zeitraum benötigt, bietet sich die Drei-Wege-Finanzierung an, da sie ähnlich dem Leasing ist. (12.12.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Ein schicker Neuwagen kostet trotz Prämien oder Sonderangeboten je nach Modell schnell einmal zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Über derartige Summen verfügen nur die wenigsten Menschen auf ihrem Sparkonto, weshalb sogenannte Autokredite, also die Finanzierung eines Fahrzeugkaufs , in Deutschland immer beliebter werden. Mehr als ein Drittel der Autokäufe in Deutschland läuft bereits über eine Finanzierung. Dabei ist der Autokredit gar keine eigenständige Kreditform.