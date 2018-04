Sich gegen Widerstände stellen, eigene Zweifel ausräumen, hartnäckig bleiben - mit Blick auf die Einflussnahme auf die Unternehmensführung eine schwierige Aufgabe, vor allem für Minderheitsaktionäre. Sie würden noch häufig bei ihrem Bestreben scheitern, Entscheidungen gegen Großaktionäre durchzusetzen. Dennoch könnten auch kleinere Aktionärsgruppen in vielen Fällen erstaunliche Aufmerksamkeit für ihre Interessen erzeugen. Je vehementer sie sich mobilisieren würden, je hellhöriger würden Journalisten und andere Stakeholder, genauso wie langfristige Investoren, die sich um ihre langfristigen Anlageziele sorgen würden.



Die Initiative für mehr Initiative in Bezug auf treuhänderische Pflichten von Aktionären sei inzwischen größer geworden: In Deutschland habe aktuell ein breites Bündnis von Finanzakteuren, Wissenschaftlern sowie Organisationen der Zivilgesellschaft und der Kirche konkrete Forderungen an die handelnden politischen Akteure auf europäischer und deutscher Ebene formuliert.



Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) habe die Weltgemeinschaft zwar wichtige und dringend notwendige Entscheidungen für eine nachhaltigere Entwicklung für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft getroffen. Doch sei es höchste Zeit, die notwendigen Schritte zur Erreichung dieser Vereinbarungen nun auch in die Tat umzusetzen. Ophélie Mortier kommentiere dies folgendermaßen: "Dazu zählt eben auch die verstärkte Nutzung von Stimmrechten. Das Abstimmungsverhalten von Aktionären ist ein eigenes Management-Tool. Unternehmen auf diese Art nachhaltiger zu machen, ist ein langfristiger Prozess - ein Schneeball-Effekt, der am Ende aber zusätzlichen Unternehmenswert und Performance für Aktionäre schaffen kann".



Unter Corporate Governance-Aspekten würden zunehmend Vergütungssysteme für Vorstände in die Kritik geraten, die nicht nachvollziehbar seien und sich zu wenig an den erreichten Unternehmensergebnissen orientieren würden. Dieser Kritik habe sich 2017 auch der deutsche Rückversicherer Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) auf der Hauptversammlung stellen müssen, auf der auch Degroof Petercam AM abgestimmt habe. Die Aktionäre hätten mit großer Mehrheit die Pläne des Aufsichtsrates abgelehnt, das bisherige, intransparente Vorstandsvergütungssystem fortzusetzen.



Auf Druck der Aktionäre wolle das DAX-Unternehmen die Boni für seine Chefetage ab diesem Jahr einschränken. Maßgeblich für die variable Vergütung sollten die Erreichung der Gewinnziele des Vorstands und die Entwicklung der Munich-Re-Aktie im Vergleich zur Konkurrenz sein. Die Erhöhung des fixen Anteils solle verhindern, dass der Vorstand überhöhte Risiken eingehe, um sich hohe Boni zu sichern.



Doch neuer Gegenwind zeichne sich bereits ab. Umweltschützer würden kritisieren, dass Munich Re polnische Kohlekraftwerke versichere, der Konzern seit den 1970er Jahren aber immer wieder auf die Folgen des globalen Klimawandels hinweise. Eine Kontroverse, die sicherlich auch die Munich Re-Aktionäre zukünftig beschäftigen werde. (27.04.2018/ac/a/m)





Mit dem Frühjahr beginnt die heiße Phase der Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen, so Ophélie Mortier, Head of Responsible Investment bei Degroof Petercam AM.Alljährlich seien Aktionäre im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten aufgefordert, von ihren Stimmrechten Gebrauch zu machen, sofern sie stimmrechtsfähige Aktien besitzen würden. Was vielen Anteilseignern noch gar nicht bewusst sei, stelle für andere bereits eine Herzensangelegenheit dar: Das Abstimmen über Punkte, die konkret ökologische oder soziale Auswirkungen hätten bzw. Aspekte der Unternehmensführung betreffen würden und damit direkt oder indirekt Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen hätten.Eine besondere Verantwortung hierbei komme professionellen Investoren - wie Degroof Petercam AM - zu, die sich die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) auf die Fahnen geschrieben hätten. Unter anderem würden sie sich mit der Unterzeichnung der UN PRI dazu bekennen, ihrer Verantwortung als langfristiger Anleger nachzukommen und verantwortungsvolles Investieren durch das Rede- und Stimmrecht auf Hauptversammlungen zu fördern."Nachhaltigkeit von Unternehmen sollte als Prozess verstanden werden, den aktive Investoren konstruktiv begleiten können und müssen. Einfach nur Negativkriterien anzuwenden, also bestimmte Branchen bei der Auswahl von Zielinvestments auszuschließen, ist zu sehr "schwarz-weiß" gedacht. Nachhaltiges Entwicklungspotenzial bleibt dabei schnell auf der Strecke. Best-in-Class-Ansätze lassen Unternehmen deutlich mehr Spielraum - ohne das Ziel, Nachhaltigkeit zu fördern, aus den Augen zu verlieren. Wer den Dialog sucht, mit Unternehmen spricht und in die Diskussion geht, kann den Prozess zu einem nachhaltigeren Wirtschaften und Verbesserungen auf den Ebenen Ökologie, Soziales und Unternehmensführung aktiv und erfolgreich mitgestalten", so die Responsible Finance-Expertin.