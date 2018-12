Ein weiterer wichtiger Faktor sei das Wirtschaftswachstum. Technologieaktien würden als Erste unter einer Rezession und einer Verlangsamung des IT-Gewinnwachstums leiden, da die Anleger auf defensive Vermögenswerte umsteigen würden. Im Basisszenario von Candriam werde 2019 jedoch kein Rezessionsjahr.



Der dritte wichtige Treiber - der auch das langfristige Technologiewachstum antreibe - sei das Vordringen innovativer Technologien.



Welche Technologien würden die meisten Früchte tragen?



Candriam rechne mit Fortschritten im Internet der Dinge, während 5G (die fünfte Generation der Mobilfunkkommunikation, die einen geringeren Energieverbrauch, kürzere Latenzzeiten, eine massive Vernetzung unter den Geräten und höhere Datenraten bieten solle) ebenfalls im Jahr 2019 eingeführt werden sollte. Derzeit befinde sich 5G bei einigen Betreibern in der Testphase. Die breitere Einführung der Technologie dürfte dies jedoch vorantreiben.



Die Entwicklungen beim autonomen Fahren und bei Elektrofahrzeugen behalte Candriam ebenfalls aufmerksam im Auge. Das Wachstum von elektrischen und autonomen Fahrzeugen gehe mit einem parallelen Wachstum bei Halbleitern einher, auf die sie angewiesen seien.



In Bezug auf soziale Medien, die nicht angemessen auf Kritik wegen des Datenschutzes und Manipulationen reagiert hätten, sei Candriam etwas weniger zuversichtlich. Obwohl viele dieser Werte nach der Korrektur potenziell ein signifikantes Aufwärtspotenzial aufweisen würden, könnte das Wachstum im Bereich soziale Medien von der künftigen Regulierung und Rechtsstreitigkeiten behindert werden.



FAANGs seien keine wichtigen Werttreiber mehr



Es sei darauf hinzuweisen, dass die Geschäftsmodelle der FAANGs allmählich in die Jahre kommen und eine Verlangsamung ihres Umsatzwachstums zu erkennen sei. Bisher sei Alphabet (Google) pro Jahr um 20 Prozent gewachsen und Facebook um erstaunliche 45 Prozent. Ein klares Zeichen des nachlassenden Wachstums sei jedoch, dass für Facebook nur ein Wachstum von 35 Prozent im Jahr 2018 und 25 Prozent 2019 prognostiziert werde.



Die FAANGs würden zwar 2019 immer noch wichtig sein. Candriam sehe sie jedoch nicht mehr als entscheidende Treiber der Evolution in der Branche an.



Fazit



IT bleibe eine attraktive Anlagechance. Die Branche werde weiter von der zunehmend schnelleren Einführung weltverändernder neuer Anwendungen angetrieben, wie dem Internet der Dinge, fortschrittlicher Robotertechnik, 5G und OLED (Organic Light Emitting Diode), also organische Leuchtdioden. Anleger sollten die Entwicklung des Zollkriegs, des globalen Wirtschaftswachstums und der Regulierung für soziale Medien aufmerksam beobachten. Diese Faktoren dürften die größten kurzfristigen Auswirkungen auf den Sektor haben. (06.12.2018/ac/a/m)





