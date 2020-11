Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit der Aussicht auf einen Coronavirus-Impfstoff steigt auch die Hoffnung, dass der globale Auslandstourismus im Verlauf des kommenden Jahres wieder an Fahrt aufnimmt, so die Analysten von Postbank Research.



Unter den Schwellenländern würden vor allem Thailand, die Türkei und Saudi-Arabien von einer Wiederbelebung der Auslandsreisen nach einem Abflauen der Pandemie profitieren. In diesen Ländern spiele der Tourismus für die Wirtschaft eine bedeutende Rolle, gleichzeitig sei der Anteil ausländischer Besucher sehr hoch. Deren Konsumausgaben hätten sich 2019 in Thailand auf 14 Prozent, in der Türkei auf 7,2 Prozent und in Saudi-Arabien auf 6,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes belaufen. Steigende Einnahmen durch mehr Gäste aus dem Ausland würden dort nicht nur zu höherem Wachstum, sondern auch zu einer Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos führen. Nach Erachten der Analysten könnten neben den Aktienmärkten somit auch die Währungen der betreffenden Länder zu den Gewinnern zählen. (16.11.2020/ac/a/m)



