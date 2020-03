London (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Coronavirus wird in naher Zukunft zu einer erheblichen Störung der Weltwirtschaft führen, kommentiert Irene Goh, Head of Multi-Asset Solutions - Asia Pacific bei Aberdeen Standard Investments, die Auswirkungen der Corona-Krise auf Emerging Markets Investments.Auch bei Emerging Markets Aktien sehe Aberdeen Standard Investments aufgrund des Rückenwindes der Geldpolitik und des vernünftigen Bewertungsniveaus mögliche Wertsteigerungen. Die Unsicherheit über die makroökonomischen Aussichten habe jedoch zugenommen, und eine "V-förmige" globale Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 sei nun eine Voraussetzung, um eine langwierige globale Konjunkturschwäche zu vermeiden. Sollte dies nicht eintreten, könnte es zu weiteren Marktbelastungen kommen.Investoren sollten jene Märkte meiden, die in den letzten Jahren vom Tourismus oder von Rohstoffen abhängig gewesen seien und mit bereits schwierigen Fundamentaldaten und eingeschränkter fiskalischer und monetärer Feuerkraft (riesiges Finanzbudget und niedrige Zinsen) kämpfen würden. So könnten etwa Thailand, Malaysia und möglicherweise einige lateinamerikanische Volkswirtschaften unterdurchschnittlich abschneiden. (05.03.2020/ac/a/m)