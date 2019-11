Die Aussichten für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) in Europa würden gedämpft bleiben. Deutschland mache der Einbruch im globalen Industriesegment und das gedrosselte Exportwachstum zu schaffen, zum Teil infolge des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Infolgedessen werde das deutsche BIP im Jahr 2020 um weniger als ein Prozent wachsen. Andere große Volkswirtschaften des Euroraums wie Frankreich und Spanien dürften ein höheres Wachstum verzeichnen, das allerdings ebenfalls unterhalb des Trends bleiben werde.



Szenario II: Verschlechtere sich die Lage, könnten Aktienkurse um mehr als 20 Prozent fallen



Was aber, wenn die Experten falsch lägen? Es gebe kein Szenario, das einen Mittelweg beschreibe. Wenn sich die Lage verschlechtere, sei ein Rückgang der Kurse an den Aktienmärkten von mehr als 20 Prozent nicht auszuschließen. In diesem alternativen Szenario sei eine Rezession in den USA unausweichlich, da die Notenbanken keinen ausreichenden Spielraum für Gegenmaßnahmen hätten. Die Konjunktur im Produzierenden Gewerbe dürfte sich dann nicht erholen und sich stattdessen bremsend auf andere Sektoren auswirken. Die Unternehmensgewinne würden sich weiter verschlechtern. Dies würde zu Zahlungsausfällen bei den Unternehmen mit der niedrigsten Bonität führen und sich von dort auf andere Segmente ausbreiten. Die Arbeitslosigkeit würde ansteigen und die Konsumausgaben sinken. Dadurch werde das BIP schrumpfen und die Notenbanken müssten ihre Geldpolitik so weit wie möglich lockern.



Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities, halte eine Rotation zu Value-Aktien für möglich: "Den Anlegern ist zunehmend unwohl dabei, überhöhte Preise für stark nachgefragte Anlagen zu zahlen, sei es im Hinblick auf bestimmte Investmentstile oder Regionen. Von daher sind sie bereit für einen Favoritenwechsel. Sie brauchen lediglich einen Anlass dafür. Im Basisszenario bleibt ein harter Brexit aus und es kommt zu einer abgespeckten Version eines Handelsabkommens zwischen den USA und China. Dies würde ausreichen, um das Vertrauen der Unternehmen und damit die Investitionen sowie die Unternehmensgewinne wieder zu stärken. In diesem Fall sind Aktien aus Ländern außerhalb der USA sehr interessant. Dann wäre auch eine Rotation hin zu Value-Aktien zu erwarten."



Jamie Stuttard, Head of Global Macro Fixed Income, komme mit Blick auf die Anleihemärkte zu folgendem Schluss: "Hochverzinsliche Anleihen erscheinen aus Risiko/Rendite-Perspektive weniger lohnend als andere riskante Anlagenklassen, da sich die Spreads oft schon in den späten Phasen des Konjunkturzyklus auszuweiten beginnen. Dasselbe gilt für Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade, allerdings können zumindest einige davon mit der Unterstützung der Europäischen Zentralbank rechnen. Die Renditen von Staatsanleihen sollten allmählich steigen, während sich das Konjunkturumfeld verbessert, da die Notenbanken nicht gewillt oder nicht imstande sind, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Dessen ungeachtet erwarten wir nicht, dass die Phase extrem niedriger oder negativer Renditen so bald endet."



Jeroen Blokland, Head of Multi Asset, habe mit Blick auf die unterschiedlichen Assetklassen gesagt: "Nach unserer Erwartung werden die Aktienmärkte zunächst neue Höchststände erreichen, sich dann aber schwertun. Tendenziell steigen die Aktienkurse bis kurz vor Einsetzen einer Rezession weiter an. Zudem sollte das beschleunigte Wirtschaftswachstum die Unternehmensgewinne wieder stärker steigen lassen. Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern werden voraussichtlich besser abschneiden als andere Assetklassen. Allerdings wird sich die regionale Zusammensetzung von Aktienportfolios wahrscheinlich sehr anders darstellen, da vieles für Aktien außerhalb der USA spricht." (20.11.2019/ac/a/m)





Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Für 2020 erwartet Robeco, dass das Wirtschaftswachstum noch eine Weile anhält und der Kursaufschwung bei Aktien nach fast zehn Jahren in seine letzte Phase eintritt. Was aber, wenn nicht? Fabiana Fedeli, Jamie Stuttard und Jeroen Blokland schließen nicht aus, dass die möglichen Entwicklungen einander entgegengesetzt sind.Der Brexit und der Handelskonflikt - Themen, die 2019 die Schlagzeilen in punkto Finanzen beherrscht hätten - würden nach Ansicht von Robeco im kommenden Jahr eine weniger prominente Rolle spielen. Der globale Konjunkturzyklus dagegen dürfte noch etwas länger bis in das Jahr 2020 hinein anhalten. Denn es habe vermehrt Anzeichen dafür gegeben, dass sich die Einkaufsmanagerindices in der Industrie stabilisieren und weiter erholen würden. Zudem rechne Robeco damit, dass die finanziellen Rahmenbedingungen günstig bleiben würden. Dies sei hauptsächlich eine Folge der lockeren Geldpolitik der Notenbanken weltweit. Laut den Robeco-Experten werde es keinen "harten Brexit" geben, die zwischenzeitliche Entwicklung sollten Marktbeobachter als "Rauschen" betrachten.Szenario I: Keine Rezession in den USA, langsameres Wirtschaftswachstum in China