- Beim vorläufigen deutschen GfK-Konsumklima für August werde ebenso wie beim Verbrauchervertrauen für die Eurozone im Juli mit einer weiteren Verbesserung gerechnet.



- Wieder steigende Corona-Neuinfektionen hätten den Abwärtstrend der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt fast zum Erliegen kommen lassen. Diese Entwicklung dürfte auch für die vergangene Woche bestätigt werden.



- In Japan werde heute und morgen feiertagsbedingt nicht gehandelt.



Freitag:



- Für Deutschland, Frankreich, die Eurozone, Großbritannien, die USA und Australien würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Juli veröffentlicht. Auch diesmal dürfte nicht allen Indikatoren den Sprung ins expansive Terrain jenseits der 50-Punkte-Marke gelingen.



- Im Zuge der fortschreitenden Wiedereröffnung dürften die britischen Einzelhandelsumsätze ihre im Mai begonnene Erholung im Juni fortgesetzt haben.



- Fitch überprüfe die Ratings von EFSF, ESM, Griechenland und Tschechien, Standard & Poor’s diejenigen der Slowakei und der Türkei.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Coca-Cola, Lockheed Martin, Logitech, Novartis, Philip Morris, Randstad, Texas Instruments, UBS, Vattenfall, ABB, Biogen, Microsoft, Norsk Hydro, Software AG, Tesla, AIXTRON, American Airlines, AT&T, Covestro, Daimler, Intel, Roche, Unilever, Visa, Whirlpool, Amazon, American Express, Verizon, Vodafone. (Ausgabe vom 17.07.2020) (20.07.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Dienstag:- Zinsentscheidung in Ungarn, die Türkei und Südafrika würden am Donnerstag folgen, Russland am Freitag. Einzig in der Türkei werde dabei nicht mit einer weiteren Leitzinssenkung gerechnet.Mittwoch:- Die EU-Kommission präsentiere Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise.Donnerstag_