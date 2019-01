Ebenfalls schon länger erwartet werde das IPO des Online-Marktplatzes für Buchung und Vermietung von Unterkünften Airbnb. Das 2008 gegründete Unternehmen werde derzeit auf rund 31 Mrd. US-Dollar geschätzt. Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Unternehmen sei Airbnb profitabel. 2017 sei bei Erlösen von 2,6 Mrd. US-Dollar ein Gewinn von 100 Mio. Dollar erzielt worden. Des Weiteren habe Airbnb im dritten Quartal 2018 erstmals die Umsatzmarke von 1 Mrd. US-Dollar durchbrechen können.



Ein weiterer bekannter Name auf der Liste der möglichen IPO-Kandidaten sei Pinterest. Nach Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) und Snapchat wäre das 2010 gegründete Unternehmen das nächste große soziale Netzwerk, welches an die Börse gehe. Laut verschiedenen Quellen seien die Planungen schon relativ weit fortgeschritten und ein Börsengang bereits im April 2019 denkbar. Aktuell werde Pinterest mit knapp 15 Mrd. US-Dollar bewertet. Während andere soziale Netzwerke teils unter rückläufigen Userzahlen leiden würden, würden bei Pinterest die Geschäfte gut laufen. Im vergangenen September habe das Unternehmen einen Anstieg der Nutzer von 200 Mio. im Jahr 2017 auf 250 Mio. User verkündet. Zudem sei der Umsatz auf rund 1 Mrd. US-Dollar gestiegen.



Der größte Börsengang in Deutschland könnte 2019 der VW (ISIN DE0007664005/ WKN 766400)-Nutzfahrzeugtochter Traton mit den Marken MAN (ISIN DE0005937007/ WKN 593700) und Scania (ISIN SE0000308280/ WKN 899846) gelingen. Aktuell werde das Unternehmen auf einen Wert von 20 Mrd. Euro geschätzt. 2017 hätten rund 81.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 23,9 Mrd. Euro und einen operativen Gewinn von 1,7 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das Interesse von Investorenseite sei laut VW groß.



Ob all diese Börsengänge allerdings in diesem Jahr erfolgen würden, sei fraglich. So habe beispielsweise VW-Finanzvorstand Frank Witter bereits verlauten lassen, dass es eine Untergrenze bei der Bewertung gebe und Traton nicht um jeden Preis an die Börse gebracht werden müsse. Letztendlich ausschlaggebend für die meisten IPO-Kandidaten dürfte das vorherrschende Marktumfeld sein. Sollte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen sowie die hohe Volatilität fortsetzen, würden sicher einige Unternehmen ihre Planung überdenken und einen Börsengang wenn möglich nach hinten verschieben. (Ausgabe vom 04.01.2018) (07.01.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 2018 haben laut einer Analyse der Unternehmensberatung EY weltweit 1.359 Unternehmen den Gang an die Börse gewagt, so die Analysten der DZ BANK.Im Vergleich zu 2017 sei dies ein Rückgang von 21%. Hauptverantwortlich hierfür sei das um rund 50% zurückgegangene Neuemissionsgeschäft in China. Zuwächse hätten dagegen Deutschland und die USA verbucht. Mit 18 Börsengängen war das Emissionsvolumen hierzulande so groß wie seit 18 Jahren nicht mehr, so die Analysten der DZ BANK. Auf der anderen Seite des Atlantiks hätten im vergangenen Jahr 205 IPOs stattgefunden. Mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 9,4 Mrd. Euro seien Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100), Knorr-Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100) und DWS (ISIN DE000DWS1007/ WKN DWS100) die drei größten Börsengänge in Deutschland gewesen. Der weltweit größte Börsengang der letzten zwölf Monate sei aus Japan gekommen. Die Mobilfunktochter von Softbank (ISIN JP3436100006/ WKN 891624) habe Mitte Dezember einen Erlös von 23,5 Mrd. US-Dollar erzielt. 2019 könnte ebenfalls ein sehr spannendes IPO-Jahr werden. Experten würden weltweit mit rund 1.200 Börsengängen rechnen, darunter einige bekannte Unternehmen.