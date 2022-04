Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche beginnt in den USA die Berichtssaison für Q1 2022 mit den Zahlen verschiedener großer US-Banken, so die Analysten von Postbank Research.Konsensprognosen würden davon ausgehen, dass der aggregierte Gewinn je Aktie (EPS) des S&P 500 in Q1 um 4,7% ggü. Vj. steigen und der Umsatz um 10,7% höher liegen dürfte. Allerdings dürfte dieser im Vergleich zum Vorquartal um 7,3% sinken. Darüber hinaus habe seit Q4 2019 die höchste Anzahl an S&P 500-Unternehmen einen negativen Quartalsausblick gegeben - ein Zeichen dafür, dass die Gewinnwachstumsdynamik abzuflauen beginne.Vor dem Hintergrund hoher geopolitischer Unsicherheit und steigender Inflationszahlen dürfte die unmittelbare Wirkung auf die Unternehmensmargen mit Interesse verfolgt werden. (Ausgabe vom 11.04.2022) (12.04.2022/ac/a/m)