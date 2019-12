Sollte die Demokratin Elizabeth Warren als Präsidentschaftskandidatin nominiert werden, hätte dies ebenfalls Auswirkungen. "Warren zählt zu den extremeren Demokraten und könnte bei einer Wahl daran scheitern, die eher moderateren republikanischen Wähler für sich zu gewinnen, die für einen Sieg nötig wären. Aber wenn ihr dies gelänge, könnte dies aufgrund ihrer Agenda zu einem schlechteren Stimmungsbild innerhalb der Wirtschaft führen. Die Wahl werde insgesamt eher zur dazu beitragen, die Unsicherheit zu erhöhen", prognostiziere Page.



Neben den politischen Unsicherheiten würden auch mittelfristige Wirtschaftsfaktoren Gegenwind für das Wachstum darstellen, das 2020 moderat ausfallen dürfte. Die "Tax Cuts and Jobs Act-Reform 2018" von Trump habe das Wachstum noch bis ins Jahr 2019 gestützt. 2020 entfalle jedoch die fiskalische Unterstützung. Laut der Prognose des Congressional Budget Office dürften sich die fiskalischen Rahmenbedingen 2021 verschlechtern. Auch dürften schlechtere Kreditbedingungen das Wirtschaftswachstum belasten. "Die Konditionen für Hypothekendarlehen folgen dem Anstieg der Zinskurve meist mit zwei Jahren Verzögerung. Das deutet darauf hin, dass die inverse Zinskurve in diesem Jahr zu schärferen Konditionen für Hypothekendarlehen 2020 und 2021 führen dürfte. Vor dem Hintergrund eines schwächelnden Wachstums der real verfügbaren Einkommen werde sich das vermutlich negativ auf Investitionen in Immobilien auswirken. Zudem rechnen wir mit einer anhaltenden leichten Verengung der Credit Spreads, wie sie auch in den späten 1990er Jahren zu beobachten war", so Page weiter. Zwar könnten diese Faktoren durch die lockere Geldpolitik kompensiert werden, dennoch werde sich diese vermutlich erst 2021 auf das Wirtschaftswachstum auswirken.



Page erwarte dagegen einen moderaten Wachstumsschub durch den globalen Handel, da sich durch die Teilvereinbarung zwischen den USA und China eine leichte Stabilisierung im Handelskonflikt abzeichne. "Für 2020 gehen wir von einem Wachstum von 1,6 Prozent aus, Impulse der FED und die Aussichten für den Welthandel bieten dabei Aufwärtspotenzial. Eine Reihe von Faktoren wie die ansteigende Arbeitslosenrate könnte jedoch den Wachstumsrückgang beschleunigen", warne Page. Historische Daten würden zeigen, dass ein Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,35 Prozentpunkte vom letzten Tiefstand meist zu einer Rezession und zu einer zunehmenden Arbeitslosigkeit geführt habe. Das werde sich vermutlich auch in einem Rückgang der Konsum- und Investitionsausgaben widerspiegeln. "Für 2021 erwarten wir, dass sich das Wachstum einhergehend mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote verlangsamen werde", so Page.



Des Weiteren würden die finanziellen Rahmenbedingungen oft einen Konjunkturabschwung verschärfen. Ein Rückgang an den Aktienmärkten könnte die Konsumausgaben durch Stimmungs- und Vermögenseffekte beeinträchtigen. Auch wenn die Unternehmensverschuldung nicht problematisch zu sein scheine, könnte eine Abwärtsbewegung die Spreads der Unternehmen ausweiten und somit die Möglichkeit der Unternehmen verringern, Kredite aufzunehmen und Ausgaben zu tätigen. Dementsprechend könnten die Bedenken hinsichtlich eines Abschwungs die finanziellen Bedingungen verschärfen und eine Verlangsamung verstärken. "Diese Faktoren können in Summe zu einer Rezession führen, doch das Timing lasse sich nicht genau vorhersagen. Wenn sowohl diese Faktoren als auch eine vierteljährliche Kontraktion zum Tragen kommen, schätzen wir das Wachstum für 2021 auf 0,8 Prozent", sage Page.



Abwärtsbewegungen kämen meist unangekündigt, sodass es eine berechtigte Frage sei, ob es ausreiche, eine Verlangsamung zu antizipieren, um diese zu verhindern. Um der Verlangsamung in diesem Jahr entgegenzuwirken, habe die FED die Geldpolitik gelockert. "Um zukünftige Verlangsamungen zu vermeiden, müsste die FED Anfang 2020 reagieren, um die Risiken für 2021 zu minimieren. In der Vergangenheit hat die FED dies selten geschafft. Außerdem sehe sie die Wirtschaft "in einer guten Ausgangsposition". Die Kondition müsste sich wesentlich verschlechtern, um eine weitere Lockerung rechtfertigen zu können", so Page weiter. Bis zum vierten Quartal 2020 erwarte er zwei Zinssenkungen, die sich auf 1,00/1,25 Prozent belaufen und 2021 ihre Untergrenze erreichen würden. Eine solche Lockerung würde das Wachstum jedoch nicht vor 2021 merklich ankurbeln. (17.12.2019/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - In den nächsten Jahren prägt die Unsicherheit über die Handelspolitik und über den Ausgang der US-Wahlen den Ausblick für die USA - David Page, Senior Economist bei AXA Investment Managers (AXA IM), prognostiziert eine Verlangsamung des Wachstums auf 1,6 Prozent im Jahr 2020 und eine weitere Verlangsamung auf 0,8 Prozent im Jahr 2021.2019 wurden wir Zeuge eines wesentlichen Dynamikwandels in den USA: Gleich drei Mal senkte die FED den Zinssatz, die Experten von AXA Investment Managers. Der Hauptgrund: Die Unsicherheit der Unternehmen. "Die aggressive US-Handelspolitik hatte nicht nur Auswirkungen auf die Konjunktur, sondern auch auf Unternehmensinvestitionen und den Welthandel allgemein. Auch 2020 und 2021 werden kurzfristige Unsicherheiten einen hohen Stellenwert einnehmen und mittelfristig die Wirtschaftsfaktoren dominieren", sage Page.In der Vergangenheit seien materielle Abschwünge meist mit exogenen geopolitischen Ereignissen verbunden gewesen, sodass die US-Wahlen 2020 unweigerlich in den Fokus rücken würden. "Eine zweite Amtsperiode von Präsident Trump könnte die Handelsspannungen erneut aufleben lassen", sage Page. Eine Zweidrittel-Mehrheit im Senat wäre vonnöten, um Trump aus seinem Amt zu entheben. Das erscheine zwar derzeit unwahrscheinlich, doch die öffentliche Meinung werde dabei voraussichtlich eine ausschlaggebende Rolle spielen. So sei die öffentliche Zustimmung zur Amtsenthebung Trumps seit dem Ukraine-Skandal von 40 auf 50 Prozent gestiegen. Sollte der Wert 60 Prozent überschreiten, könnte der Senat einer Amtsenthebung zustimmen.