Ein besseres 2020: Die Nachzügler würden ihr Comeback feiern



Die derzeit niedrigen Niveaus der lateinamerikanischen Märkte sollten sich langsam normalisieren - problematisch würden jedoch auch im Jahr 2020 die wachsenden sozialen Unruhen bleiben, die die politische Stabilität der Länder beeinträchtigen würden. In Chile, Bolivien und Ecuador würden immer wieder Straßenproteste ausbrechen, und auch Argentinien und Venezuela würden sich weiterhin in einer schwierigen Lage befinden. Verbesserungen würden die Experten auch in Brasilien sehen, das seine Reform-Agenda über die Reform für mehr soziale Sicherheit hinaus weiter fortsetze.



Die wirtschaftliche Flaute dürfte dank weiterer Investitionen und einer Lockerung der Geldpolitik verringert werden. Mexikos Haushalt zeige sich für das kommende Jahr diszipliniert. Die allmähliche Erholung von einem zuletzt sehr gedämpften Niveau der Inlandsnachfrage sollte 2020 dabei unterstützend wirken. Vor allem der Bau- und Bergbausektor Mexikos werde dank einer besseren Kommunikation der Wirtschaftspolitik von Präsident Obrador Luft holen dürfen; zusätzlich würden Rücküberweisungen und ein positives Reallohnwachstum den Konsum stützen. Irina Topa-Serry prognostiziere für die Region Lateinamerika vorsichtig ein Wachstum von 1,7 Prozent im Jahr 2020.



Das Wachstum in den südostasiatischen Volkswirtschaften dürfte sich im kommenden Jahr weiter abschwächen, wenn auch nur langsam. Zu einem Investitionseinbruch werde es wohl nicht kommen - das Teilabkommen zwischen China und den USA sowie die jüngste Wende im Technologiezyklus und eine von den Regierungen eingeführte antizyklische Finanzpolitik könnten diese abschwächen. Das Sorgenkind der Region sei zuletzt Indien gewesen, dessen Konjunktur sich zum dritten Mal in Folge verlangsamt habe. "Im Jahr 2020 dürfte sich das aber dank energischer Reformen - wie der Arbeitsmarktreform -, einer Lockerung der Geldpolitik und von der Zentralbank gesenkten Zinssätze ändern. Für Indien erwarten wir daher eine Verbesserung des BIP-Wachstums auf 6,2 Prozent", so Topa-Serry.



Mitteleuropa weise weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum auf. Zwar bleibe die Region vom Konjunkturabschwung der Eurozone nicht unbeeindruckt, aber die Inlandsnachfrage könne die Verlangsamung des Verarbeitenden Gewerbes abdämpfen. Das Verbrauchervertrauen sei dank der strukturell angespannten Arbeitsmärkte hoch, da diese für ein starkes Lohnwachstum und eine weiterhin verhaltene Inflation sorgen würden. Die Staatshaushalte seien solide, und die Regierungen könnten im Falle eines abrupten Konjunkturabschwungs weitere Impulse geben. EU-Strukturfonds dürften auch 2020 für eine robuste Investitionsaktivität sorgen.



Auch in der Türkei sei mit einer Bodenbildung des Wachstums zu rechnen. Die Investitionen seien nach der starken Abwertung der Währung im Jahr 2018 eingebrochen, wodurch der Leistungsbilanzsaldo ausgeglichen und die Inflation zurückgegangen seien. Die Zentralbank habe die Leitzinsen in diesem Jahr massiv um 1.000 Basispunkte gesenkt, während die Regierung erhebliche fiskalische Impulse ausgelöst habe. "Die meisten politischen Hebel scheinen jetzt erschöpft zu sein. Das Risiko einer Übererfüllung unter dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist nicht zu vernachlässigen, aber die bisherigen Stimuli dürften für die Erholung der türkischen Binnennachfrage im Jahr 2020 sorgen", so Topa-Serry.



Der Blick auf 2021



Mit Blick auf das Jahr 2021 dürfte das Tempo des Konjunkturabschwungs in den USA ein wesentlicher Treiber für die Performance der Schwellenländer und Finanzmärkte bleiben, und zwar über Risiko-On/ Risiko-Off-Perioden. Im asiatischen Raum sei es die anhaltende Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft, die die Handelsverbindungen und Rohstoffpreise belasten werde. Grund dafür sei, dass ein Großteil des fiskalischen und geldpolitischen Spielraums bis dahin genutzt sein werde, sodass die Region zunehmend anfällig für externe Faktoren und Ereignisse sei. "Für das Jahr 2021 prognostizieren wir daher ein leicht verlangsamtes Wachstum in den Schwellenländern von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent", schließe Irina Topa-Serry. (20.12.2019/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländermärkte hatten es in jüngster Vergangenheit nicht leicht: Der Handelskrieg zwischen den USA und China, Währungsschocks durch die Aufwertung des US-Dollars und das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik der Notenbanken trübten 2018 den Blick, so Irina Topa-Serry, Senior Economist Emerging Markets bei AXA Investment Managers (AXA IM).Das Jahr 2019 habe folglich im Zeichen eines schwachen Wachstums gestanden, das durch die anhaltenden Diskussionen zwischen den USA und China beeinträchtigt worden sei. Zusätzlich hätten verschiedene Entwicklungen in Ländern wie Indien, Brasilien, Mexiko, Argentinien oder Südafrika die Märkte ausgebremst. Für 2020 würden die Experten nun zumindest eine gewisse Erholung erwarten.Grund hierfür sei zum einen die zunehmend proaktive Politik. Sowohl die Fiskalpolitik und auch die Zentralbanken hätten die Zügel gelockert, beobachte Irina Topa-Serry. Den größten Einfluss auf die Performance der Emerging Markets 2020 sehe sie aber in der Entwicklung der US-Wirtschaft und des Dollars sowie der chinesischen Konjunktur. "Zwar wird sich das globale Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr nicht signifikant verbessern, dennoch gehen wir davon aus, dass die lockerere Geldpolitik und politische Maßnahmen zur weiteren Stabilisierung beitragen werden und sich das reale Wirtschaftswachstum der Emerging Markets von 3,8 auf 4,3 Prozent erholen wird."Rückblick: Wachstum 2019 bleibe hinter Erwartungen zurückDies habe durch eine robuste Inlandsnachfrage und öffentliche Ausgaben abgefedert werden können, darunter starke EU-Strukturfonds - so bleibe das Wachstum in Mitteleuropa mit rund 3,9 Prozent dennoch solide. Der globale Technologiezyklus habe einen Abschwung erlebt, was vor allem Südkorea und Taiwan zu spüren bekommen hätten. Südafrika habe sich unterdessen mit steigenden Schuldendiensten konfrontiert gesehen. Öffentliche Einnahmen seien durch Eventualverbindlichkeiten staatlicher Unternehmen belastet worden und private Investitionen hätten sich in diesem Jahr aufgrund einer gesunkenen globalen Nachfrage reduziert. Argentinien habe unter den Folgen der Schuldenumstrukturierung und Mexiko unter einer sinkenden Investitionsbereitschaft gelitten.