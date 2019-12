Aktuell würden diese vier Faktoren in unterschiedliche Richtungen wirken. In den Industrieländern zeige sich der Konsum weiterhin robust. Allerdings seien mehrere Indikatoren der Arbeitskräftenachfrage gesunken und lägen jetzt am unteren Ende der Spanne, in der sie sich seit der globalen Finanzkrise bewegt hätten. Rezessionssignale seien das zwar noch nicht, aber deutliche Hinweise auf einen Abschwung, wie er in dieser Phase des Konjunkturzyklus auch zu erwarten sei. Unterdessen würden die Märkte weitere Lockerungsmaßnahmen der großen globalen Notenbanken einpreisen und in Großbritannien und Europa werde erwartet, dass die Zinsen noch weitere zehn Jahre unter der Inflationsrate liegen würden. Der hohe Anteil der Unternehmensanleihen im jüngsten Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) zeige zwar, dass die Notenbank immer noch Spielraum für eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik habe. Trotzdem sei wahrscheinlicher, dass die EZB hinter den Markterwartungen zurückbleibe, als dass sie diese übertreffe.



Für mehr Zuversicht würden die jüngsten Entwicklungen an der Handelsfront und beim Brexit sorgen - im Handel, weil die USA und China Fortschritte bei der Verhandlung eines Teilabkommens gemacht hätten und die Einführung von Zöllen auf Autoimporte weniger wahrscheinlich geworden sei. Wo genau die Reise jeweils hingehe, bleibe jedoch unklar.



Unterdessen habe im Hintergrund eine beständige, aber fast unbemerkt gebliebene Erholung in Asien stattgefunden, wo zum Beispiel die Einkaufsmanagerindices in Taiwan und China auf mehrmonatige Höchststände gestiegen seien. Eine bemerkenswerte Nebenwirkung des Handelskriegs sei die Internationalisierung der Lieferketten. So hätten Unternehmen wie Huawei einen bis zu zweijährigen Vorrat an wichtigen Komponenten aufgebaut, die ausnahmslos in Asien hergestellt würden. Auch in Europa würden die Bestände wieder aufgestockt und die Frühindikatoren würden auf eine Aufhellung der Konjunkturdaten bis zum Jahresende hindeuten.



Unsere Einschätzungen der verschiedenen Anlageklassen haben sich nicht verändert und zum aktuellen Zeitpunkt halten wir eine neutralere Positionierung als zum Beispiel vor einem Jahr weiterhin für klug, so die Experten von Columbia Threadneedle. Angesichts des zuletzt beobachteten leichten Vorratsaufbaus hätten die Experten ihren Risikoappetit aber wieder auf neutral erhöht und würden wieder beginnen, ihr Engagement in asiatischen Aktien etwas auszubauen.







Zwei Entwicklungen könnten die Experten von Columbia Threadneedle dazu bewegen, in die eine oder andere Richtung von ihrer neutralen Allokation abzuweichen. Hinweise für ein Übergreifen des Abschwungs im Verarbeitenden Gewerbe auf den Konsum und/oder eine hinter den Erwartungen zurückbleibende Lockerung der Geldpolitik der globalen Notenbanken würden für eine größere Vorsicht sprechen. Dagegen würden die Experten von Columbia Threadneedle abnehmende geopolitische Spannungen (vor allem in Bezug auf den Handel und den Brexit) und/oder mehr Belege dafür, dass sich der Anstieg der Einkaufsmanagerindices in Asien verfestige und auf andere Regionen übergreife, zuversichtlicher stimmen.