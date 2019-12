Doch der Blick zurück interessiere an der Börse bekanntlich wenig. Die spannendere Frage laute daher: Wie gehe es weiter? FONDS professionell ONLINE habe sich bei führenden Asset Managern, unabhängigen Vermögensverwaltern und Banken umgehört.



Unabhängige Vermögensverwalter würden weiteres Kursplus erwarten



Demnach würden viele Finanzprofis der Wall Street zutrauen, Anlegern auch im kommenden Jahr ordentliche Gewinne zu bescheren. Es gebe allerdings auch skeptische Stimmen. Schließlich seien die US-Aktien teils ambitioniert bewertet und nach der Rally der vergangenen zwölf Monate dürfe eine Atempause nicht überraschen.



Viele unabhängige Vermögensverwalter würden an der Wall Street trotz der zuletzt hohen Kurssteigerungen mit größeren Aktiengewinnen als in Europa oder anderen Teilen der Welt rechnen. Das zeige eine jüngst veröffentlichte Umfrage der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment. Im Schnitt würden die befragten Vermögensverwalter den S&P 500 Ende 2020 bei 3.465 Punkten sehen. Aktuell notiere der Index bei 3220 Punkten.



Für die Natixis-Strategen seien andere Aktien attraktiver



Die Experten des französischen Fondsanbieters Natixis Investment Managers würden sich zurückhaltender äußern, so das Ergebnis einer Umfrage des Natixis Investment Institute. Dieses habe sich unter 24 Strategen, Ökonomen und Portfoliomanagern der mit Natixis verbundenen Vermögensverwalter sowie der Investmentbank umgehört. Für den S&P 500 würden die Schätzungen zum Jahresende 2020 von einer Bandbreite zwischen 2.700 und 3.400 Punkten ausgehen. Im Mittel würden die befragten Finanzprofis einen Indexstand von knapp 3.100 Punkten erwarten.



In den Augen der Natixis-Strategen würden die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten mittlerweile das prominenteste Risiko für die Finanzmärkte bergen. US-Aktien würden für sie nur noch im Mittelfeld einer nach "Bullish" und "Bearish" sortierten Rangliste rangieren - Titeln aus den Schwellenländern, Europa und Großbritannien würden sie höhere Kursgewinne zutrauen. (27.12.2019/ac/a/m)







Grant Bowers, Portfoliomanager, Franklin Equity Group:"US-Aktien sind zwar nicht günstig, wir halten sie jedoch auch nicht für überteuert", sagt Franklin-Templeton-Fondsmanager Grant Bowers. "Wir sind der Ansicht, dass die Entscheidung der US-Notenbank, ihre Zinsen zu senken, ein günstiges Umfeld für weiteres Wachstum bei US-Aktien geschaffen hat." Die amerikanische Wirtschaft könne deutlich länger um etwa zwei bis drei Prozent pro Jahr wachsen, als viele das vermuten würden, so Bowers. Dafür nennt er zwei wesentliche Faktoren: die Stärke des Konsumsektors und die Unternehmensgewinne. "Die US-amerikanischen Verbraucher profitieren nun schon seit vielen Jahren von einem robusten Beschäftigungswachstum in den USA und fühlen sich stark genug, um größere Anschaffungen zu tätigen", so Bowers. "Zudem haben wir in den letzten beiden Jahren ein gewisses Maß an Lohnwachstum verzeichnet, was sich ebenfalls positiv auf die Verbraucherausgaben ausgewirkt hat." Die Gewinne hätten sich in den USA im dritten Quartal dieses Jahres zwar ein wenig abgekühlt, der Markt habe jedoch darüber hinweggesehen und sich stattdessen auf die Aussichten für das vierte Quartal und das Jahr 2020 konzentriert. Bowers: "Wir sehen Anzeichen dafür, dass der Ausblick für die Unternehmensgewinne heute allgemein positiver ist als noch vor ein paar Monaten. Wir glauben, dass sich die Ertragslage künftig weiter verbessern könnte."