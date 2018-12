Das höhere Wachstum der Arbeitskosten mache sich noch nicht bemerkbar. In China gebe es sogar einen Rückgang der Inflation aufgrund gefallener Produzentenpreise. Auch der deutlich gefallene Ölpreis dämpfe den Preisauftrieb.



Zentralbanken könnten eine Pause einlegen



"So lange die Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften niedrig bleibt, haben die Zentralbanken den Spielraum, im Fall einer drastischen Verschärfung des Finanzumfeldes im Zinsanhebungszyklus zu pausieren", so Permoser. Das gelte insbesondere für die Zentralbank der USA, die aufgrund der Schwächezeichen am Immobilienmarkt zuletzt eine "Pause" im Zinserhöhungszyklus angedeutet habe. Eine abermalige Erhöhung der Leitzinsen im Dezember sei zwar an den Märkten eingepreist, ob 2019 weitere Zinsschritte folgen würden, sei mittlerweile fraglich. Auch im Euroraum sehe Permoser kein Umfeld stark steigender Leitzinsen. Es könnte zu einer Zinsanhebung durch die EZB kommen, allerdings sei offen wann dies geschehe. Die Volatilität werde auch 2019 ein Thema an den Rentenmärkten sein. In einem Umfeld stabiler Renditeniveaus und intakter Wachstumschancen bevorzuge die Erste Asset Management Hochzins-Unternehmensanleihen in Europa und in den USA sowie Schwellenländer-Unternehmensanleihen in lokaler Währung.



Aktien würden der Favorit unter den Anlageklassen bleiben



Politische Risiken und eine leichte Konjunkturabkühlung einerseits, weiterhin niedrige Zinsen und robuste Unternehmensgewinne andererseits würden Aktien auch für 2019 als attraktivste Anlageklasse erscheinen lassen. Zwar seien die Börsen-Bullen eingebremst worden, man müsse Investitionen in Aktien langfristig betrachten. "An den Börsen haben wir vor 2018

eine lange Phase steigender Kurse gesehen. Die jüngste Kurskorrektur an den internationalen Aktienbörsen führt dazu, dass die Bewertungen im Vergleich zu den erwarteten Unternehmensgewinnen wieder fair sind", betone Erste AM-Anlagechef Permoser. Mit Blick auf 2019 meine der Experte, dass die regionalen Unterschiede in der Performance abnehmen würden. Vieles spreche für eine breit diversifizierte, global ausgerichtete Aktienstrategie.



Höhere Kursschwankungen sprechen für das Fondssparen



Die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegene Schwankungsfreudigkeit der Börsen spreche laut Heinz Bednar für ein regelmäßiges Ansparen in Investmentfonds. Durch das Ansparen am Kapitalmarkt, das auch mit kleinen Beträgen möglich sei, erreiche man einen auf längere Sicht attraktiven Durchschnittskurs. Das Fondssparen sei individuell gestaltbar und auf die verschiedenen Fondsprodukte anwendbar. (05.12.2018/ac/a/m)





