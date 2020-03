In diesem Umfeld sei es schwierig, sich von einem düsteren Blick auf die Zukunft freizumachen.



Das Coronavirus habe jetzt und künftig ernstzunehmende gesundheitliche Folgen. Aber das Mittel, mit dem sich diese Folgen begrenzen lassen würden, sei teilweise bereits bekannt: Durch mehrwöchige Ausgangssperren sollte sich die Ausbreitung eindämmen lassen. Dies sei ein notwendiges Opfer, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, einzudämmen und schließlich aufzuhalten. China sei eine Art Versuchslabor dieser Krise. Das Land sei als erstes von der Epidemie getroffen worden und habe vor eineinhalb Monaten drastische Maßnahmen ergriffen, die sich mittlerweile auszahlen würden: Die Anzahl der neuen Fälle sei stark rückläufig und habe am vergangenen Donnerstag bei nur noch acht gelegen. Inzwischen seien mehr Fälle durch nach China einreisende Personen zu verzeichnen als durch lokale Ansteckungen.



Aus Sicht der Experten könnten Transparenz und nachhaltiges Vertrauen nur durch eines wiederhergestellt werden: Eine koordinierte Reaktion, die das Übel an der Wurzel packe und die im gesundheitlichen Bereich auf einen starken Zusammenhalt setze. Hierfür müssten sich die Regierungen jedoch abstimmen und gemeinsam umfassende Präventionsmaßnahmen beschließen. In einer globalisierten Welt mit ihren internationalen Verflechtungen lasse sich die grenzüberschreitende Verbreitung der Pandemie nicht aufhalten, wenn jeder Staat nur einzeln für sich handle. Unverzichtbar sei auch, dass die Staaten ihren gesamten haushaltspolitischen Spielraum nutzen würden, um die Folgen eines plötzlichen Stillstands der Wirtschaft abzuschwächen und schließlich nach dem Abflauen der Pandemie ehrgeizige Konjunkturpakete zu schnüren. Die Abstimmung dieser Maßnahmen mit den Zentralbanken sei in einer Welt, in der Haushalte, Unternehmen und Staaten hoch verschuldet seien, ein zentraler Aspekt. Auch die Zentralbanken hätten dieses Erfordernis betont, allen voran EZB-Chefin Christine Lagarde in ihrer Rede am vergangenen Donnerstag.



Die Menschheit befinde sich im Kampf gegen einen mikroskopisch kleinen Feind. Sie müsse auf makroskopischer Ebene umfassende Maßnahmen ergreifen und diese entschlossen koordinieren, um am Ende aus dem Kampf als Sieger hervorzugehen. (17.03.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Welt ist in Panik verfallen. Was als Angst begann, hat sich mittlerweile zu einer Psychose ausgewachsen. Und aus der Gesundheitskrise ist eine Finanzkrise geworden, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Échiquier.Trotz einer ganzen Reihe geld- und haushaltspolitischer Krisenmaßnahmen in vielen Ländern seien die Anleger von einer solchen Panik erfasst worden, dass für die meisten Finanzanlagen selbst auf kurze Sicht keine zuverlässige Einschätzung möglich sei. Beleg hierfür sei das durch den CBOE Volatility Index - das "Angstbarometer" - abgebildete Volatilitätsniveau, das sich dem traurigen Rekord des Jahres 2008 annähere.