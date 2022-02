Unternehmensnachrichten:



Die Aktie der Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) sei um über 4,5% gestiegen, nachdem Europas größter Kupferproduzent heute eine 85%ige Steigerung seines Quartalsgewinns bestätigt und seine Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr bekräftigt habe, da die hohen Rohstoffpreise und die starke Produktion die Ergebnisse beflügelt hätten. Das Unternehmen erwarte nun ein operatives EBT zwischen 400 und 500 Millionen Euro, gegenüber der bisherigen Prognose von 320 bis 380 Millionen Euro.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe den Handel mit Taiwan-Dollar-Termingeschäften wieder aufnehmen dürfen, nachdem die taiwanesische Zentralbank diese im Rahmen eines harten Vorgehens gegen Spekulationen im vergangenen Februar ausgesetzt habe, wie Reuters berichte.



Die Aktien von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) seien um 2,8% gestiegen, nachdem der UBS-Analyst Sreedhar Mahamkali seine Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten habe. Das Kursziel sei jedoch von 151 auf 110 Euro gesenkt worden. (07.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten mit gemischten Gefühlen in die heutige Sitzung, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 96937) hätten einen Großteil der Anfangsgewinne wieder abgegeben, während der FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) um 1,40% gefallen sei und der IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 96922) um 0,7% nachgegeben habe. Die Volatilität an den Märkten dürfte sich fortsetzen, da die Anleger eine restriktivere Rhetorik der EZB, steigende Anleiherenditen, gemischte Quartalszahlen der großen Unternehmen und eine Lockerung der weltweiten Coronavirus-Bestimmungen abwägen würden. Auch die geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit einer möglichen Invasion in der Ukraine würden im Mittelpunkt stehen. Der französische und der russische Präsident würden in Moskau zusammentreffen, und der deutsche Bundeskanzler reise ins Weiße Haus, um sich mit US-Präsident Joe Biden zu treffen.