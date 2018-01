Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (31.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Sektor Basic Resources die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) zu kaufen.Die Lage in der Stahlindustrie habe sich in den letzten Monaten trotz unverändert bestehender Belastungsfaktoren weiter aufgehellt. Dabei profitiere die Branche nicht nur durch die aufgrund der höheren Nachfrage nach Stahlprodukten erfreulichen Produktionszahlen. Denn zuletzt habe sich auch das Preisumfeld für Stahlprodukte in Europa u.a. aufgrund der verhängten europäischen Strafzölle zur Abwehr von Billigimporten aus China verbessert.Von der guten Branchenentwicklung hätten auch die von Fechner gecoverten Aktien deutlich profitieren können. Der Analyst gehe grundsätzlich von einer Fortsetzung der positiven Kursverläufe der Einzelwerte in den nächsten Monaten aus, wobei in Kürze die Veröffentlichung von Geschäftszahlen bei einigen Werten (insb. ArcelorMittal) für mehr Klarheit sorgen werde.Neben dem guten Preisumfeld würden auch die Produktionserwartungen weiter positiv aussehen. So solle die weltweite Nachfrage laut Weltstahlverband 2018 um 1,6% (EU: +1,4%; Nordamerika: +1,2%; Asien: +1,1%) ansteigen. Doch bleibe die Situation herausfordernd. Sorgen würden unverändert die ungelöste Strukturkrise mit den bestehenden hohen Überkapazitäten, Importdruck, aufkommender Protektionismus sowie Volatilität an den Rohstoffmärkten bereiten. Das Branchenrating bleibe auf "positiv".Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Aurubis-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 83,00. (Analyse vom 30.01.2018)