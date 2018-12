TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.In der Cannabisbranche habe sich im zurückliegenden Jahr einiges getan. Kanada habe mit Wirkung zum 17. Oktober das neun Jahrzehnte alte Verbot von Freizeit-Cannabis abgeschafft. Selbst in den USA sei es vorangegangen. Dort sei Cannabis mittlerweile zumindest in irgendeiner Form in 32 Staaten zugelassen worden. Mit Michigan und Vermont gebe es dort inzwischen bereits zehn Staaten, die auch den Freizeitgebrauch erlauben würden. Und auch in zahlreichen weiteren Ländern der Welt gehe die Legalisierung voran.Am 28. November habe Südkorea als erstes südostasiatisches Land Cannabis als Medizin legalisiert. Am 1. Weihnachtsfeiertag habe überraschend Thailand nachgezogen, zumal das Land für seinen harten Umgang mit Drogen und seine strengen Strafen für Drogendelikte bekannt sei. Das neue Gesetz sei mit überwältigender Mehrheit verabschiedet worden. 166 Mitglieder hätten dafür gestimmt, 13 Mitglieder hätten sich der Stimme enthalten, Gegenstimmen habe es überhaupt keine gegeben. Eine vollständige Legalisierung von Cannabis in Thailand liege jedoch noch in weiter Ferne.Die Aktien der Cannabis-Unternehmen hätten sich am ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen etwas erholen können. Canopy Growth habe im US-Handel 2,1 Prozent auf 27,36 Dollar gewonnen, Aurora Cannabis habe 1,6 Prozent auf 5,08 Dollar zugelegt und Tilray immerhin noch 0,2 Prozent auf 71,50 Dollar. Tilray habe zuletzt gleich durch zwei Deals auf sich aufmerksam gemacht. Zum einen habe die Gesellschaft ihre Kooperation mit der Novartis-Tochter Sandoz ausgeweitet, zum anderen habe Tilray eine Kooperation mit AB InBev gemeldet. Bei der Aktie von Tilray belaste aktuell der Ablauf der Sperrfrist nach dem Börsengang im Juli. Diese belaufe sich im Falle auf 180 Tage. Der entsprechende Personenkreis könne also ab dem 15. Januar 2019 seine Aktien veräußern. Anleger sollten hier vorerst abwarten.