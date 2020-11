Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,955 EUR -0,42% (16.11.2020, 11:41)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,08 USD +1,29% (13.11.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,28 CAD +1,09% (13.11.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Unternehmens habe in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Seit Anfang November habe sich die Aurora Cannabis-Aktie vervielfachen können. Zuletzt hätten aber Gewinnmitnahmen eingesetzt. Von im Hoch 18,71 CAD (Kanadische Dollar) sei es bis zuletzt auf unter 10 CAD wieder zurückgegangen. Belastet habe hier auch die Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Aurora Cannabis wolle 125 Mio. CAD einsammeln.Die Cannabis-Unternehmen hätten zuletzt von der US-Wahl profitiert. Durch die Wahl Bidens steige die Hoffnung, dass die Entkriminalsieriung und möglicherweise eine vollständige Legalisierung von Cannabis weiter voranschreite. Positiv gewesen sei zuletzt außerdem, dass vier US-Bundesstaaten - New Jersey, South Dakota, Montana und Arizona - für die Legalisierung von Cannabis gestimmt hätten. New York wolle die Legalisierung nun ebenfalls beschleunigen.Zuletzt habe die Aurora Cannabis-Aktie auch von besser als erwarteten Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 profitiert. Der Umsatz habe 67,8 Mio. CAD gelegn, nach 68,7 Mio. CAD im Vorquartal. Analysten hätten im Vorfeld nur mit Einnahmen i.H.v. 64 Mio. CAD gerechnet. Dabei habe dar Markt auch das deutlich höhere Minus beim bereinigten EBITDA verzeiht: 57,9 Mio. CAD nach 32,3 Mio. CAD im Vorquartal.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: