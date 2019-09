Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,22 Euro -2,58% (16.09.2019, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,20 Euro -3,13% (16.09.2019, 16:18)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,57 CAD -3,81% (16.09.2019, 16:24)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Mark Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark Bottomley von Canaccord Genuity die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) weiterhin spekulativ zu kaufen.Die Quartalszahlen von Aurora Cannabis Inc. seien insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Überschattet worden sei der Quartalsbericht aber durch eine Schwäche in der Erlösentwicklung im Vergleich zur Guidance des Managements. Der wichtigste Treiber, die Cannabis-Verkäufe, seien gleichwohl stärker gewesen als angenommen.Die Analysten von Canaccord Genuity gehen davon aus, dass Aurora Cannbis nun in Kanada den größten Marktanteil besitze. Die Bruttomarge habe zwar gesteigert werden, jedoch nicht ganz so stark wie erhofft. Die Cash-Kosten pro Gramm seien aber im Vergleich zum Vorjahr um rund 20% gesunken.Aurora Cannabis rechnet in 2020 mit einer Wachstumsbeschleunigung. Ein Umschwung auf der EBITDA-Ebene solle zwar in nicht allzu weiter Ferne liegen. Das Management sei aber offensichtlich weniger zuversichtlich, dass es bereits am Jahresende soweit sein könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: