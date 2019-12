Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,9998 EUR +1,62% (19.12.2019, 13:48)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,19 USD -6,81% (18.12.2019, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,85 CAD -7,47% (18.12.2019, 22:57)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Cannabis-Players Aurora Cannabis stehe erneut unter Druck. Mehr als 7 Prozent habe das Papier am Mittwoch an der Heimatbörse in Toronto auf 2,85 Kanadische Dollar (CAD) verloren. Damit notiere die Aktie nur noch ganz knapp über dem Novembertief 2019 bei 2,82 Kanadischen Dollar.Wie "Marijuana Business Daily" bereits Ende November berichtet habe, dürfe der kanadische Cannabis-Produzent Aurora Cannabis vorerst keine Produkte mehr in Deutschland verkaufen. Grund dafür sei ein "eigenentwickelter" Vorgang im Produktionsprozess. Dieser Prozess, der die Haltbarkeit der Cannabisprodukte verbessern solle, werde von den deutschen Behörden überprüft, habe es damals geheißen. Nun berichte APOTHEKE ADHOC, dass Aurora in Deutschland bis auf weiteres nicht lieferfähig sei, weil dem Unternehmen eine Bestrahlungslizenz fehle.Das Management sei in Kontakt mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) in Berlin, um die Lizenz zu erhalten, so APOTHEKE ADHOC weiter. Wann das sein werde, könne Aurora noch nicht sagen. Das Unternehmen dementiere allerdings die Gerüchte, wonach es sich selbst angezeigt habe.Wann Aurora wieder liefern könne, hänge nun von der möglichen Erteilung der Lizenz durch das BfArM ab. Das Vertrauen der Anleger könne das Unternehmen so allerdings nicht wiedergewinnen. "Der Aktionär" ziehe derzeit die Aktie von Canopy Growth und Aphria ganz klar vor. Allerdings seien auch diese derzeit noch charttechnisch stark angeschlagen. Bei den beiden Werten gilt es jetzt, die Bodenbildung erfolgreich abzuschließen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: