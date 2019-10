Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Während sich einige andere Titel aus der Cannabis-Branche aktuell stabilisieren würden, kenne die Aurora Cannabis-Aktie weiterhin nur einen Weg: den nach unten. Auch am heutigen Mittwoch gehe die Talfahrt weiter. Kurz nach der Eröffnung habe die Aktie 1,5 Prozent im Minus bei 4,62 Kanadischen Dollar notiert. Zuletzt habe das Papier noch leicht mit 0,2 Prozent im Minus gelegen.Keine Unterstützung habe die Aktie von der Lizenzvereinbarung mit EnWave erhalten, die am Dienstag veröffentlicht worden sei. Dabei solle die Strahlungsenergie-Vakuum("REV")-Entwässerungstechnologie von EnWave für die Trocknung von Cannabis in Australien genutzt werden.Aurora Cannabis werde eine exklusive Master-Lizenz für die Trocknung von Cannabis mit REV in Australien besitzen und eng mit EnWave zusammenarbeiten, um Sub-Lizenzierungsmöglichkeiten zu verfolgen, heiße es in einer Mitteilung von EnWave. Wenn bestimmte Mindestvoraussetzungen für die Vermarktung erfüllt seien, erhalte Aurora einen nicht offenbarten Anteil der Lizenzgebühren, die sich aus jedem Cannabisprodukt ergeben würden, das mit der REV-Technologie von Unterlizenznehmern in Australien getrocknet worden sei.Zeitgleich mit der Unterzeichnung der Vereinbarung hätten EnWave und Aurora Cannabis eine gebührenpflichtige Unterlizenz mit Cann Group Limited, Australiens erstem medizinischen Cannabiskultivierungs-Lizenznehmer, unterzeichnet. Die Unterlizenz gewähre Cann Group das Recht, die REV-Technologie von EnWave zum Trocknen von Cannabis in Australien zu nutzen.Australien rückt derzeit immer mehr in den Blickpunkt des Interesses, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link