Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (25.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Hype um Cannabis sei spürbar weniger geworden. Zu sehen sei das u.a. an Aurora Cannabis: Der Titel habe seit seinem Jahreshoch im März rund ein Viertel an Wert verloren. Zum Glück für die Aktionäre habe nach dem Bruch der 200-Tage-Linie eine wichtige Unterstützung gehalten. DER AKTIONÄR sei trotzdem vorerst ausgestoppt.Die Marihuana-Aktie habe schon einmal zu Beginn des Monats den wichtigen GD200 unterschritten, im Zuge einer technischen Gegenbewegung die Linie aber wieder zurückerobert. Vor wenigen Tagen sei abermals ein Durchbruch der 200-Tage-Linie und damit ein neues Verkaufssignal gefolgt.Am Freitag sei der Aktienkurs zeitweise auf ein neues 3-Monats-Tief gerauscht und habe im Zuge dessen den Stoppkurs des AKTIONÄR (6,40 Euro) ausgelöst. Am Ende des Tages habe sich Aurora aber wieder erholt und oberhalb der Unterstützung von 9,64 CAD geschlossen.Cannabis möge derzeit von Bitcoin oder Gold überboten werden, grundsätzlich sei das Thema aber sehr spannend. Auf lange Sicht dürfte auch Aurora Cannabis deutlich höher stehen. DER AKTIONÄR berichtet, wenn ein Neueinstieg sinnvoll ist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2019)