Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,85 EUR +3,03% (08.10.2018, 16:36)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,81 CAD +5,35% (05.10.2018)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nur noch wenige Tage bis zur Legalisierung von Cannabis in Kanada - Aurora Cannabis sei dafür laut eigenen Aussagen bestens vorbereitet. Parallel dazu nehme auch der Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) Formen an. Wichtige Dokumente habe das Unternehmen schon ausgefüllt. Vom Börsengang erhoffe es sich neue Investoren aus den USA, die den Handel an den Heimatbörsen bislang gemieden hätten. Wie ein solches US-Listing bei Cannabis-Unternehmen elektrisiere, habe der IPO von Tilray gezeigt.Dass Aurora Cannabis eine ähnliche Kursvervielfachung wie Tilray auf das New Yorker Börsenparkett zaubern könne, sei fast ausgeschlossen. Zwar seien auch bei Aurora Shortseller aktiv, die einen impulsiven Kursanstieg begünstigen könnten. Jedoch sei der Freefloat bei diesem Cannabis-Hersteller laut "Bloomberg" mit rund 96% wesentlich größer als bei Tilray. Zur Erinnerung: Rund 76% der Tilray-Aktien kontrolliere Privateer Holdings. Ferner belaufe sich die Marktkapitalisierung von Aurora Cannabis bereits auf 9,4 Mrd. Dollar.In einem positiven Umfeld für Cannabis-Aktien sollte sich jedoch das US-Listing positiv auf die Aktie auswirken. Einen festen Termin für den Handelsstart an der NYSE gebe es noch nicht, sollte noch im Oktober erfolgen. An der Heimatbörse seien am Freitag die Fortschritte bei der Vorbereitung des US-Börsengangs positiv angekommen, die Aktie sei im Tagesverlauf ins Plus gedreht und habe den Handel mit einem Gewinn von 5,4% auf 12,81 Kanadische Dollar beendet.Bei Kursschwäche bleibt die Aurora Cannabis-Aktie ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link