Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,395 EUR +5,98% (30.11.2020, 13:02)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

10,47 USD +20,21% (27.11.2020, 19:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,74 CAD +17,94% (27.11.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie habe sich Anfang November im Zuge des Sieges Joe Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl vervielfacht. Anschließend sei es allerdings zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. In der vergangenen Woche habe das Papier jedoch schon wieder ordentlich zulegen können.Dabei profitiert habe die Aurora Cannabis-Aktie auch von einem neuen Deal profitiert. Die Kanadier hätten mit einem israelischen Unternehmen den größtern Liefervertrag über medizinisches Cannabis abgeschlossen, den je ein kanadisches Cannabis-Unternehmen eingegangen sei: mit der isralischen Cantek. Es handele sich dabei um einen zweijährigen Liefervertrag über mindestens 4.000 Kilogramm getrockneter Cannabisblüten mit der Option auf Verlängerung. Israel sei der zweitgrößte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Kanadas. Der größte derartige Markt sei Deutschland. Langfristig könnten aber die heimischen israelischen Unternehmen ihre Produktion hochfahren, weswegen fraglich sei, ob Aurora auch langfristig in diesem Bereich profitieren könne.Aurora Cannabis habe derweil weiterhin mit massiven Problemen zu kämpfen. "Der Aktionär" favorisiere deswegen im Sektor klar andere Werte - die Empfehlungen des Anlegermagazins Canopy Growth, Aphria und Village Farms hätten sich zuletzt ebenfalls stark entwickelt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: