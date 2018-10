Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,10 EUR -0,55% (09.10.2018, 14:40)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,81 CAD +5,35% (05.10.2018)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (09.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe."Der Aktionär" habe schon über die Pläne eines Listings an der New York Stock Exchange (NYSE) von Aurora Cannabis berichtet. Jetzt liege die offizielle Mitteilung vom Unternehmen vor, dass vor Ende Oktober das Uplisting erfolgen solle. Die Aktie werde dann unter dem Ticker-Symbol "ACB" gehandelt. Charttechnisch befinde sie sich aktuell im Aufwind und trotze dem schwachen Marktumfeld.Was ein Listing an der NYSE bewirken könne, habe die Kursexplosion von Tilray gezeigt, wenn auch bedingt durch einen geringen Freefloat und einer hohen Shortquote. Dass sich die Aurora Cannabis-Aktie abermals vervielfache, gehe gegen Null. Doch bei einem erfolgreichen Börsengang sollte sie in Richtung Rekordhoch vorstoßen können."Der Aktionär" zähle Aurora Cannabis langfristig zu den besten Unternehmen im Cannabis-Sektor. Trotzdem sollten nach dem impulsiven Kursanstieg Zukäufe vorerst zurückgestellt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: