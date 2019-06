Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Sommer sei Eiszeit - gerade bei den derzeit enorm warmen Temperaturen würden sich wohl die meisten in den vergangenen Tagen mal ein Eis gegönnt haben. Bald könnten Konsumenten auch CBD-Eis im Regal vorfinden. So zumindest plane dies Ben&Jerry’s in den USA. Die Marke gehöre zum niederländisch-britischen Konzern Unilever. Cannabidiol, kurz CBD, sei ein Extrakt aus der Hanfpflanze, das aber keine psychoaktive Wirkung habe.Allerdings werde es zur wirklichen möglichen Markteinführung noch etwas dauern. Bislang verbiete die zuständige Behörde, die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, noch, CBD in Essen und Getränken zu verwenden. Eine erste Anhörung mit Experten zu einer möglichen Legalisierung von CBD habe jedoch am vergangenen Freitag stattgefunden.Ben&Jerry’s fordere seine Kunden auf der eigenen Website sogar auf, sich an die FDA zu wenden, um das Interesse an CBD-haltigen Lebensmitteln und Getränken deutlich zu machen. Im Gegenzug verspreche Ben&Jerry’s, nur nachhaltig produziertes CBD aus Kanada zu verwenden.Auch in Kanada seien Cannabis-haltige Getränke sowie Lebensmittel noch nicht legal, aber es werde am Markt erwartet, dass sich dies im laufenden Jahr - voraussichtlich im Oktober - ändern werde. Möglicherweise könnte Ben&Jerry’s dann auch diesen Markt für sich entdecken.Auch der zweite Branchenfavorit des Aktionär, Canopy Growth, habe deutlich - knapp 6% - zulegen können. Die Rückeroberung der 200-Tage-Linie stehe hier allerdings noch aus. Langfristig bleibe der Wert aber das Basisinvestment im Sektor. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link