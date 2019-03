Börse Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,66 EUR -2,15% (20.03.2019, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,58 EUR -2,83% (20.03.2019, 15:40)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,95 CAD -2,04% (20.03.2019, 15:52)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (20.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nachdem die Aktie in den vergangenen zwei Wochen nahezu kein Halten mehr gekannt habe und innerhalb weniger Tage von knapp zehn Kanadischen Dollar (CAD) auf zeitweise 13,67 CAD geklettert sei, gönne sie sich derzeit eine Verschnaufpause. Heute sei die Aktie sogar mit einem Minus von rund 4% in den Handel gestartet. Doch es sehe nach keiner größeren Korrektur aus. Innerhalb kürzester Zeit seien sämtliche Tagesverluste bereits wieder aufgeholt worden.Auslöser für die zuletzt enorm starke Entwicklung seien zwei Dinge gewesen: Zum einen die Kaufempfehlung aus dem Hause Cowen Equity Research, zum anderen der Einstieg des US-Milliardärs Nelson Peltz als strategischer Berater bei Aurora. Der erste deutliche Kursschub sei zu verzeichnen gewesen, als Cowen ein Kursziel von 14 CAD und ein "outperform"-Rating für die Aktie ausgegeben habe. Sowohl im Hinblick auf Marktanteile als auch die Profitabilität dürfte das Unternehmen Maßstäbe setzen, so die Analystin Vivien Azer. Sie gehe davon aus, dass Aurora schon bald den Sprung in die Gewinnzone schaffen werde.Der Ausbruch bei der Aktie sei schließlich gelungen, als die Zusammenarbeit mit Peltz bekannt geworden sei. Aurora wolle mit dem Hedgefonds-Manager zusammenarbeiten, um gemeinsam mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten, heiße es vonseiten des Unternehmens. Peltz werde Aurora zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, so Aurora weiter. Möglicherweise gelinge es Peltz auch einen hochkarätigen Partner bei Aurora an Bord zu holen. Dies würde die Aktie für Anleger noch attraktiver machen.Anleger sollten bei der Aurora Cannabis-Aktie weiter mit einem Absicherungsstopp bei 6,40 Euro investiert bleiben; für noch nicht investierte Anleger eröffnet die aktuelle laufende Korrekturbewegung noch einmal interessante Kaufkurse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Anleger sollten jedoch trotz aller Euphorie nicht vergessen, dass die Branche zuletzt sehr stark gelaufen sei. Auch wenn langfristig die Aussichten glänzend seien, sollten zwischenzeitliche Korrekturen in jedem Fall mit einkalkuliert werden. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: