Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,229 EUR +1,87% (11.04.2019, 08:44)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,15 CAD +3,67% (10.04.2019, 22:15)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (11.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie habe am Mittwoch an der Heimatbörse in Toronto wieder einen Gang zulegen können. Dabei habe der Wert zum einen von der insgesamt positiven Marktstimmung, zum anderen von mehreren guten Meldungen zuletzt profitiert. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bspw. habe die drei Gewinner der Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland bekannt gegeben. Hier habe sich Aurora Cannabis 5 der 13 zur Verfügung stehenden Lose und damit die Maximalzahl, die an einen einzelnen Anbieter hätten vergeben werden können, sichern. Dies verspreche Einnahmen in Millionenhöhe. Zudem spreche es für die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Speziell dem deutschen Cannabis-Markt werde in der Branche hohe Bedeutung beigemessen. Gegen die Entscheidung könne aber noch bis zum 17. April Klage eingereicht werden.Zudem habe Aurora Cannabis am Mittwoch gemeldet, dass man eine Erweiterung für Aurora Sun plane, der neuesten und größten Sky-Class-Anlage des Unternehmens. Diese werde derzeit in Medicine Hat, Alberta, errichtet. Die Sky Class-Anlagen von Aurora Cannabis seien die technologisch fortschrittlichsten der Welt."Der Aktionär" rate weiter, die Gewinne bei Aurora Cannabis laufen zu lassen. Die nächste Hürde, die es auf dem Weg in Richtung Allzeithoch zu überwinden gelte, sei das Märzhoch bei 13,67 CAD (Kanadische Dollar), so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:9,10 USD +3,29% (10.04.2019, 22:00)