Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,12 EUR -3,40% (20.11.2018, 09:25)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,02 CAD -4,41% (19.11.2018)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,09 USD -4,84% (19.11.2018)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (20.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Auch in die neue Woche seien die Aktien der Cannabis-Unternehmen mit deutlichen Verlusten gestartet. Aurora Cannabis habe am Montag in Toronto 4,4% auf 8,02 CAD (Kanadischer Dollar) nachgegeben, Aphria 6,2% und Canopy Growth sogar 7%. Nichtsdestotrotz seien die fundamentalen Entwicklungen in der Branche aktuell hochinteressant. Langfristig sollte sich für die Unternehmen ein starker Wachstumsmarkt entwickeln.Die Legalisierung von Cannabis schreitetweltweit immer weiter voran. Auch in Deutschland gebe es immer mehr Befürworter. Dies würden beispielsweise auch die jüngsten Ergebnisse einer repräsentativen Infratest-Dimap-Umfrage unterstreichen. Diese habe den Rückhalt in der Bevölkerung für eine Freigabe von Marihuana zu Genusszwecken ermittelt. Diese habe ergeben, dass 46% der Menschen hierzulande für eine Freigabe votieren würden - eine so hohe Zustimmung habe es in Deutschland bisher noch nie gegeben. Von den Werten in den USA sei man in Deutschland aber noch weiter entfernt. Dort hätten vor Kurzem in einer ähnlichen Umfrage zwei Drittel der US-Bevölkerung für eine Cannabislegalisierung gestimmt. Immerhin 59% der Deutschen seien aber der Meinung, dass zumindest die Strafverfolgung gegen Cannabiskonsumenten eingestellt werden sollte.Selbst vehemente Gegner werden sich inzwischen für eine Legalisierung aussprechen. Der SPD-Politiker Andreas Geisel beispielsweise habe zuerst in der "Berliner Morgenpost" den Konsum von Cannabis mit einem Feierabendbier verglichen und nachträglich in Medien bestätigt, dass er den Widerstand gegen die Freigabe von Marihuana aufgegeben hätte. Auch wenn er vor zwei Jahren noch gegen die Legalisierung von Rauschhanf gestimmt hätte, so wäre dies kein Grund, nicht jeden Tag schlauer zu werden.Vor allem in Europa, speziell in Deutschland, würden sich die Cannabis-Unternehmen in Zukunft enormes Potenzial erhoffen. Neben Canopy und Aurora sei hier auch Aphria bereits stark positioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: